Robert Pattinson hé lộ “The Batman” là một bộ phim u buồn

Mới đây, Robert Pattinson đã có buổi phỏng vấn với GQ nhằm chia sẻ về bộ phim siêu anh hùng sắp tới The Batman do anh thủ vai chính. Trong đó, nam diễn viên đã tiết lộ đây sẽ là một bộ phim mang màu sắc u buồn.

“Nhân vật Batman lần này khá thú vị. Anh ấy không có chút tính cách tay chơi nào cả, do đó anh ta trở thành sự kết hợp giữa cái lập dị của Bruce và cái lập dị của Batman”, Robert chia sẻ, “Tôi chỉ có thể nói thêm rằng Batman lần này có một chút suy sụp. Bộ phim cũng khai thác khía cạnh tội ác đã trở nên tồi tệ hơn như thế nào kể từ khi Bruce trở thành Batman”.

“Đây thật sự là một bộ phim buồn. Anh ta cố gắng tìm kiếm niềm hi vọng từ chính bản thân mình chứ không chỉ từ thành phố này. Thông thường, Người Dơi sẽ không bao giờ tự vấn bản thân về khả năng của mình mà anh ta chỉ chú tâm vào sự thay đổi của thành phố này. Đây quả là một điều điên rồ khi điều duy nhất anh ấy có thể làm lại là hóa trang thành Người Dơi”, Robert nói thêm.

Trong khi đó, đạo diễn Matt Reeves cũng nhiều lần nhấn mạnh về sự khác biệt của The Batman lần này. Tất nhiên, cũng giống như các bộ phim DC khác, The Batman mang hơi hướng u tối, bi kịch nhưng khía cạnh mà phim sẽ tập trung vào lần này là khả năng điều tra của Batman.

Theo dự kiến ban đầu, The Batman của đạo diễn Matt Reeves sẽ ra mắt khán giả tại rạp chiếu vào tháng 6/2021. Tuy nhiên, do tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng trên toàn thế giới, bộ phim được thông báo lùi lịch đến tháng 10 và sau đó tiếp tục lùi lịch chuyển sang tháng 3/2022. Mặc dù việc liên tục thông báo rời lịch khiến khán giả thất vọng nhưng không vì thế mà The Batman mất đi sức hút. Thậm chí theo IMDb, The Batman chính là bộ phim được mong đợi nhất trong năm 2022.

