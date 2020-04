Quân vương bất diệt tung MV đẹp long lanh

MV “I just want to stay with you” của Zion.T. đã được phát hành. Đây là ca khúc mở màn bộ phim Quân vương bất diệt.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Quân vương bất diệt đã phát hành một MV mang tên I just want to stay with you do ca sĩ Zion.T thể hiện. Ngay lập tức, cư dân mạng nhận ra đây bản nhạc được dùng trong mở màn bộ phim, khi hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) cưỡi ngựa đi qua cánh cửa bí ẩn và gặp gỡ cô cảnh sát Jung Tae Eun (Kim Go Eun).

MV có các cảnh quay hoàng đế Lee Gon và Jung Tae Eul khi họ gặp nhau qua thế giới song song. Được biết, I just want to stay with you là bài hát chủ đề cho mối tình lãng mạn của hai nhân vật chính. Lời bài hát nói về hai trái tim luôn nhung nhớ nhau.

Ngoài ra, bản nhạc phim solo đầu tiên của Hwasa (MAMAMOO) trong Quân vương bất diệt cũng được ra mắt khán giả. Bản nhạc mang tên Orbit, đóng vai trò là bài hát chủ đề kết thúc cho bộ phim. Ca khúc là sự pha trộn mạnh mẽ của âm thanh hip-hop và guitar.

