“Pink Venom” của BLACKPINK là ca khúc của một nhóm nhạc nữ cán mốc 100 triệu lượt nghe nhanh nhất trên Spotify

Không chỉ phá kỉ lục đối với nghệ sĩ nữ K-Pop, BLACKPINK còn phá kỉ lục đối với nhóm nhạc nữ toàn cầu trên nền tảng này.

Mới đây, công ty giải trí YG Entertainment chính thức thông báo ca khúc mở đường Pink Venom của BLACKPINK đã vượt mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Đây cũng là ca khúc thứ 24 của nhóm chạm đến cột mốc này.

Đáng chú ý, Pink Venom chỉ mất 17 ngày để đạt 100 triệu lượt nghe, giúp BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop sở hữu ca khúc làm được điều này nhanh nhất. Chưa dừng lại ở đó, Pink Venom cũng chính là ca khúc nhanh nhất đạt lượt nghe đáng kinh ngạc này của một nhóm nhạc nữ trong lịch sử Spotify.

Kỉ lục này trước đó cũng thuộc về chính 4 cô gái nhà YG với bản hit How You Like That ra mắt vào năm 2020. Ca khúc này mất 29 ngày để đạt tới cột mốc 100 triệu lượt nghe.

Ở thời điểm hiện tại, ca khúc mở đường này vẫn “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng, phá vỡ nhiều kỉ lục. Đáng chú ý, đây cũng là ca khúc Hàn Quốc trụ hạng quán quân lâu nhất trên BXH Spotify toàn cầu.

Theo dự đoán, ca khúc chủ đề và album mới của nhóm sắp tới mang tên BORN PINK sẽ có công phá các bảng xếp hạng và phá vỡ nhiều kỉ lục hơn nữa với sức hút đến từ BLACKPINK. Album đánh dấu sự trở lại của BLACKPINK sau thời gian dài vắng bóng sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 16/9 tới.

Theo VTV

