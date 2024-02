Phương Trinh Jolie lấy lại dáng sau sinh nhờ yoga

Ca sĩ Phương Trinh Jolie – đề cử “Hot Mom” tại giải Ngôi sao của năm – giảm 16 kg sau sáu tháng sinh con nhờ luyện yoga mỗi ngày.

Người đẹp cạnh tranh với Nhã Phương, Võ Hạ Trâm, Bảo Thy, Lan Phương ở hạng mục Hot Mom. Cô sinh con trai – bé Tyga – hồi tháng 6, nhanh chóng quay lại với công việc sau hai tháng.

Giọng ca Yêu đi cho biết lúc mang bầu cô nặng 71 kg. Hiện diễn viên giảm còn 55 kg, số đo ba vòng lần lượt là 83-63-95 cm. “Tôi cảm nhận cơ thể luôn thoải mái khi về lại chỉ số như lúc chưa mang bầu, tự tin diện mọi trang phục”, Phương Trinh Jolie nói.

Phương Trinh Jolie cho biết có sức khỏe tốt suốt thời gian mang thai, sau sinh nhờ gắn bó yoga 10 năm qua. Sau đẻ mổ hai tuần, cô bắt đầu quay lại với các bài tập nhẹ nhàng, tuân thủ các khuyến cáo của bác sĩ. Khi cơ thể ổn định, người đẹp mới thực hiện các bài tập khó hơn. Theo cô, yoga có tác dụng điều hòa cơ thể, tạo sự dẻo dai, tránh bị stress sau sinh.

Các bài tập chủ yếu của Phương Trinh Jolie gồm ép dẻo, uốn cong người hình cánh cung, đứng bằng một chân, tư thế rắn hổ mang, chim bồ câu, trồng cây chuối. Ngoài tập với huấn luyện viên riêng, cô tìm tòi thêm các động tác mới qua bài giảng trên mạng.

Các động tác yoga yêu thích của Phương Trinh Jolie.

Phương Trinh Jolie nói mỗi ngày đều dành ít nhất hai tiếng vào buổi sáng hoặc chiều để tập luyện. Khi đi du lịch, chơi với con, cô cũng tranh thủ thực hiện vài động tác.

Ngoài yoga, Phương Trinh chú trọng chế độ ăn uống. Buổi sáng, Phương Trinh Jolie thường uống nước ấm pha chanh, mật ong để thanh lọc cơ thể. Các bữa chính, cô sử dụng nhiều rau xanh hấp hoặc luộc, không ăn thực phẩm chiên, xào, nhiều gia vị. Người đẹp loại bỏ hết mỡ có trong cá, da gà, hạn chế thịt đỏ như bò, heo, cừu.

Phương Trinh Jolie chỉ dùng một phần nhỏ tinh bột có trong gạo, bún hoặc bánh canh. “Nếu quá thèm tinh bột, tôi thay thế bằng khoai lang hoặc bánh mỳ đen. Sau 20h, tôi không ăn thêm, chỉ uống nước lọc”, Phương Trinh cho biết.

Sắc vóc Phương Trinh Jolie trong chuyến du lịch cùng gia đình hồi tháng 11.

Cô tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, 35 tuổi, quê An Giang. Năm 2002, cô đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình An Giang, bốn năm sau thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP HCM, giành giải đặc biệt. Năm 2017, Phương Trinh Jolie giành thêm giải nhất cuộc thi Hãy nghe tôi hát. Cô từng phát hành nhiều MV như Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Nobody Like You…

Người đẹp còn lấn sân phim ảnh qua các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một. Cô và Lý Bình yêu nhau bốn năm trước khi làm đám cưới vào tháng 4/2022.

Lượt xem: