Phim mới của Song Hye Kyo đứng thứ 5 phim phổ biến toàn cầu

Bản gốc tiếng Hàn mới của Netflix, “The Glory”, đã đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng phổ biến toàn cầu dành cho phim truyền hình có sẵn trên dịch vụ phát trực tuyến.

Theo dữ liệu do công ty phân tích phát trực tuyến FlixPatrol công bố vào Chủ nhật (giờ Mỹ), bộ phim do Song Hye Kyo đóng chính đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng toàn cầu hàng ngày cho các chương trình truyền hình trên Netflix, hai ngày sau khi phát hành.

Đây là chương trình truyền hình nổi tiếng nhất ở 10 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Qatar, Saudi Arabia và Venezuela. Phim đứng thứ hai ở Hong Kong, Nhật Bản, Maldives, Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và thứ tư ở Bahrain, Bangladesh, Kuwait và Sri Lanka.

“The Glory” đứng sau các phim “Wednesday”, “Emily in Paris”, “Alice in Borderland” và “Treason”. Phim kể về câu chuyện của một phụ nữ bị bạo lực học đường và trả thù một cách công phu những kẻ bắt nạt cô ấy trước đây. Kịch bản phim được viết bởi Kim Eun-sook – người nổi tiếng với kịch bản của các phim như “Mr. Sunshine”, “Guardian: The Lonely and Great God” và “Descendants of the Sun”.

An Gil-ho đã chỉ đạo loạt phim gồm 16 phần, với nửa đầu của loạt phim được phát hành vào thứ Sáu. Phần thứ hai dự kiến sẽ được phát hành vào tháng Ba năm nay.

Theo VTV

