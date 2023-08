Phim “bom tấn” hè giảm sức hút

Mùa phim hè ở thị trường Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung ảm đạm khi hàng loạt “bom tấn” rơi vào cảnh doanh thu không như kỳ vọng

Phim “Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1” (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1) là tác phẩm gắn liền với tên tuổi diễn viên Tom Cruise, được kỳ vọng thổi luồng gió mới, vực dậy doanh thu mùa phim hè 2023.

Hàng loạt phim lỗ nặng

“Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1” khai thác tiếp câu chuyện về đặc vụ Ethan Hunt (Tom Cruise thủ vai) trong hành trình thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Anh cùng các cộng sự nỗ lực tìm kiếm 2 mảnh một chiếc chìa khóa có khả năng mở ra mã nguồn của thực thể trí tuệ nhân tạo cấp cao đang đe dọa sự yên bình của nhân loại. Trên hành trình muôn vàn khó khăn, Ethan Hunt kết nạp thêm nữ siêu trộm Grace (Hayley Atwell thủ diễn) vào đội ngũ cộng sự của mình.

“Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1” do Christopher McQuarrie đạo diễn, ngoài Tom Cruise và Hayley Atwell còn quy tụ nhiều diễn viên như Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Henry Czerny… Phim có nhiều pha hành động mãn nhãn, kịch bản lớp lang, dù khai thác chủ đề không mới nhưng cũng không lỗi thời.

Tom Cruise vẫn là điểm sáng trong phim khi giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ ở tuổi 60, tự thực hiện các cảnh có độ mạo hiểm cao. Ông cùng ê-kíp tập luyện kỹ lưỡng, tính toán cặn kẽ từng chi tiết để mang đến những cảnh mạo hiểm hấp dẫn.

“Đóng cảnh mạo hiểm là công việc mà tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình. Là một diễn viên phim hành động, tôi thể hiện nhân vật của mình qua các cảnh quay. Đó là cách tôi kể câu chuyện của mình” – Tom Cruise bày tỏ.

“Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1” nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình trước khi ra rạp, mang đến kỳ vọng cao. Tuy nhiên, phim bất ngờ giảm sức hút ở không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn cả các nước. Với kinh phí 291 triệu USD, tác phẩm này hiện chỉ thu được hơn 383 triệu USD toàn cầu, nếu tính chi phí ra rạp thì vẫn chưa thể hoàn vốn. Tại Việt Nam, phim ra rạp từ ngày 8-7 nhưng Box Office Việt Nam (trang thống kê doanh thu phòng vé độc lập, có sai số nhỏ) cho biết hiện chỉ thu được gần 54 tỉ đồng. Trước đó, doanh thu trong tuần công chiếu đầu tiên của phim tại thị trường Bắc Mỹ cũng không như mong đợi.

Trước “Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1”, phim “Indiana Jones và vòng quay định mệnh” (Indiana Jones and the Dial of Destiny) đầu tư 300 triệu USD nhưng hiện chỉ thu về hơn 341 triệu USD toàn cầu, dự báo lỗ nặng nếu tính chi phí ra rạp. Tại rạp Việt, phim chỉ thu hơn 5 tỉ đồng, con số thấp khó tin.

Phim thuộc dòng siêu anh hùng “The Flash” đầu tư 220 triệu USD nhưng doanh thu toàn cầu chỉ đạt hơn 268 triệu USD, cũng thua lỗ nặng nề. Tại Việt Nam, phim này chỉ thu được hơn 27 tỉ đồng. Phim “Transformers: Quái thú trỗi dậy” (Transformers: Rise of the Beasts) đầu tư 200 triệu USD và thu về hơn 428 triệu USD toàn cầu, tại Việt Nam thu hơn 71 tỉ đồng…

Lao đao vì Blackpink?

Phim “bom tấn” nước ngoài không gặt hái doanh thu như kỳ vọng tại Việt Nam hè năm nay được nhận định là do các yếu tố khách quan lẫn chủ quan.

Yếu tố khách quan lớn nhất được đề cập là tình hình kinh tế sau dịch COVID-19 vẫn còn nhiều khó khăn. Các nhu cầu giải trí như xem phim vẫn duy trì nhưng được khán giả chọn lọc kỹ lưỡng, khắt khe hơn. Khán giả Việt không ra rạp thưởng thức phim chỉ vì thương hiệu được xây dựng lâu năm, diễn viên nổi tiếng như trước. Họ còn xem độ lan tỏa của phim trên các nền tảng mạng xã hội, sức hút từ nội dung… mới quyết định đến rạp.

Đạo diễn kiêm nhà biên kịch Kay Nguyễn cho rằng nhiều khán giả Việt đã thay đổi thị hiếu. Họ dường như đang thiên về những tác phẩm giải trí, có xu hướng vui vẻ, câu chuyện nhẹ nhàng hoặc có kỹ xảo đỉnh cao như “Avatar”. Minh chứng là các phim hoạt hình “Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời”, “Xứ sở các nguyên tố”, “Thám tử lừng danh Conan: Tàu ngầm sắt màu đen”… vẫn được nhiều người chọn xem.

Nhiều ý kiến cho rằng việc nhóm nhạc Blackpink của Hàn Quốc sang biểu diễn 2 đêm ở Hà Nội cũng có thể là nguyên nhân ảnh hưởng doanh thu phim ngoại tại Việt Nam. Giới trẻ – những người thường xuyên ra rạp phải hạn chế việc xem phim để dành tiền mua vé gặp gỡ ca sĩ thần tượng là điều dễ hiểu.

Theo các chuyên gia, khi khán giả “ngán” phim “bom tấn” ngoại thì sẽ tạo cơ hội cho phim Việt khi những tác phẩm trong nước quay lại rạp phục vụ. Những phim Việt thắng lớn trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 giúp kỳ vọng này tăng cao. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, ngay cả với phim Việt, nếu không kể được câu chuyện hay, dễ hiểu, hợp thị hiếu khán giả thì cũng khó đạt doanh thu.

Những phim nước ngoài ra rạp Việt hè 2023 đều là các tác phẩm đã xây dựng được thương hiệu với khán giả qua nhiều phần trước đó, được đầu tư kinh phí cao, có dàn diễn viên danh tiếng tham gia. Song, các phim này đều không tạo được hiệu ứng sốt vé như từng diễn ra ở những mùa hè trước.

