Phần 2 của “Avatar” tập trung vào phát triển tình cảm gia đình

Sau sự phát triển nhân vật ở phần 1, “Avatar 2” sẽ đào sâu hơn ở khía cạnh gia đình và cách các nhân vật chính bảo vệ gia đình của mình.

Các ngôi sao của Avatar tiếp tục tiết lộ một phần nội dung của ngoại truyện bom tấn kinh điển một thời Avatar trên Reuters.

Theo đó, phần 2 với tên gọi Avatar: The Way of Water sẽ tập trung vào việc mở rộng khám phá thế giới Pandora và chủ đề bảo vệ gia đình. Trong khi phần 1 trước đó là câu chuyện về cuộc chiến giành tài nguyên thiên nhiên giữa loài người và người Na’vi xanh tại một nơi mang tên Pandora.

Kết thúc phần 1, nhân vật Jake Sully và Neytiri đã trở thành người bố, người mẹ và hiện sẵn sàng bảo vệ gia đình khỏi những nguy hại chuẩn bị ập đến.

(Ảnh: Disney)

“Câu chuyện tình yêu này đã tiến triển hơn”, nam diễn viên Sam Worthington (thủ vai Jake Sully) chia sẻ với Reuters, “Chúng tôi hiện đã là một gia đình và sự thật thì bộ phim này nói về việc bảo vệ gia đình của bạn. Cho dù đó là một gia đình như thế nào, nó có thể là một gia đình, đó cũng có thể là một gia đình cộng đồng, đó vẫn là gia đình mà chúng tôi (các nhân vật) lựa chọn”.

Phần phim Avatar cho tới thời điểm hiện tại vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 2,8 tỷ USD. Ngoài phần 2 sắp ra mắt, còn 3 phần phim nữa đã được lên kế hoạch cho việc ra mắt xuyên suốt đến năm 2028.

Thực tế, bản thân đạo diễn James Cameron cũng lo ngại về việc những phần phim tiếp theo sẽ thất bại, không đạt được sự bùng nổ như phần đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành nhận định có lẽ Avatar 2 sẽ “làm ăn” khá tốt sau khi được công chiếu.

(Ảnh: Empire)

Đặt trường hợp của phần đầu tiên khi ra mắt vào năm 2009, nhiều người cho rằng bộ phim thành công do góc độ và kĩ thuật quay đáng kinh ngạc mà bộ phim mang lại ở thời điểm đó. Do vậy, họ nghĩ rằng phần 2 sẽ không còn điểm gì để thu hút khán giả trở lại rạp. Tuy nhiên, nên nhớ đây là một bộ phim của James Cameron và ông cũng lại một lần nữa đi đầu xu hướng khi tạo ra công nghệ ghi lại chuyển động dưới nước mới.

Avatar: The Way of Water sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 16/12/2022. Có thể nói Disney vô cùng kì vọng vào các phần phim tiếp theo của bom tấn thời đại này, minh chứng là Disney đã chơi lớn và đầu tư hẳn 1 tỷ USD cho 4 phần Avatar. Mặc dù không nói rõ cụ thể mỗi phần phim sẽ được đầu tư bao nhiêu nhưng chủ tịch Fox từng khẳng định vào năm 2017 rằng Avatar 2 rất có khả năng trở thành bộ phim “đắt đỏ” nhất mọi thời đại.

Theo VTV

