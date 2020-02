Park Bo Young đầu quân về công ty của Lee Byung Hun

Nữ diễn viên Strong woman Do Bong Soon đã chọn được “ngôi nhà” mới cho sự nghiệp của mình.

Ngày 11/2, BH Entertainment thông báo rằng họ đã ký hợp đồng độc quyền với nữ diễn viên Park Bo Young.

“Chúng tôi rất vui khi có Park Bo Young gia nhập. Cô ấy là diễn viên được công chúng yêu mến bởi tài năng diễn xuất và chúng tôi tin cô ấy còn nhiều điều để thể hiện trong tương lai. Chúng tôi sẽ hết mình ủng hộ để cô ấy có thể theo đuổi nhiều hoạt động hơn”, đại diện BH cho hay.

Trước đó, vào tháng 12/2019, đại diện công ty quản lý cũ của nữ diễn viên Park Bo Young – Fides Spatium – đưa ra thông báo chính thức về hợp đồng làm việc giữa 2 bên. Theo đó, cả hai đã ra quyết định không tiếp tục ký hợp đồng cùng nhau sau 10 năm gắn bó.

Với hợp đồng ký kết mới, Park Bo Young sẽ cùng chung mái nhà với nhiều ngôi sao hàng đầu hiện nay như Lee Byung Hun, Go Soo, Gong Seung Yeon, Kim Go Eun, Han Ga In, Han Ji Min…

Nữ diễn viên Park Bo Young sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí xứ Kim Chi. Cô được biết đến với vẻ đẹp thanh thoát cùng vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình như A Werewolf Boy, Strong woman Do Bong Soon, Abyss, On Your Wedding Day,…

