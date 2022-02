Oscar 2022: Lần đầu tiên trong lịch sử, sẽ không có diễn viên, đạo diễn mới nào được đề cử?

Variety dự đoán Oscar 2022 rất có thể sẽ gây kinh ngạc khi không có sự xuất hiện của những tên tuổi diễn viên và đạo diễn mới trong danh mục đề cử.

Mới đây, Variety đã đăng tải những dự đoán của mình cho các hạng mục đề cử cho lễ trao giải Oscar 2022. Trong đó, tờ báo này cho rằng rất có thể đây sẽ là năm đầu tiên trong lịch sử không có bất kì diễn viên hay đạo diễn mới nào có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng.

Để đưa ra những dự đoán này, các trang báo uy tín cũng một phần dựa theo danh sách đề cử trước đó của các giải thưởng SAG hay Quả cầu vàng.

Năm nay, dàn ứng cử viên cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đều là những cái tên đã từng nhận giải thưởng hoặc nhận đề cử trước đây. Không có bất kì gương mặt nam diễn viên mới nào trong danh sách đề cử. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào năm 1980, khi đó hạng mục này cũng chỉ có những cái tên đã quá quen thuộc như Robert De Niro (Raging Bull), Robert Duvall (The Great Santini), John Hurt (The Elephant Man), Jack Lemmon (Tribute) và Peter O’Toole (The Stunt Man).

(Ảnh: Variety)

Còn nhớ trước khi các lễ trao giải diễn ra, Kristen Stewart đã được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá sẽ góp mặt trong danh sách đề cử của giải Oscar năm nay nhờ màn trình diễn trong bộ phim Spencer. Giới phê bình đã hết lời ca ngợi diễn xuất của ngôi sao Chạng vạng và cho rằng đây có thể là lần đầu tiên cô chạm tới tượng vàng Oscar. Tuy nhiên, tại SAG, Kristen Stewart đã bị loại thẳng thừng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thay vào đó, đội hình đề cử đều là những gương mặt đã quen thuộc với các lễ trao giải như Jessica Chastain, Olivia Colman, Jennifer Hudson, Nicole Kidman và Lady Gaga. Điều tương tự cũng xảy ra với hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Việc Kristen Stewart không có mặt trong danh sách đề cử tại SAG đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. (Ảnh: FilmNation Entertainment)

Theo Variety, điều này đã chỉ ra một xu hướng bất lợi có thể đang diễn ra ở Hollywood khi nhắc tới các lễ trao giải danh giá, đó chính là việc các diễn viên, đạo diễn mới sẽ khó có thể được công nhận khi đứng cùng hàng ngũ với những tên tuổi lớn trước đây. Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, khán giả vẫn có thể tiếp tục hi vọng những cái tên mới sẽ có mặt trong danh sách đề cử Oscar.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 dự kiến ​​phát sóng trên ABC vào ngày 27 tháng 3 (theo giờ Mỹ). Lần đầu tiên kể từ lễ năm 2018, lễ trao giải năm 2022 được ấn định sẽ có người dẫn dắt chương trình. Glenn Weiss sẽ đạo diễn chương trình truyền hình Oscars, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp của anh trong vai trò này. Trong khi đó Will Packer sẽ đóng vai trò nhà sản xuất.

Theo VTV

