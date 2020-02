Oscar 2020: Không ngoài mong đợi, Brad Pitt giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 đang được diễn ra tại nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ).

Đến hẹn lại lên cứ mỗi dịp cuối năm, khán giả lại được thấy giới điện ảnh bước vào một cuộc đua khốc liệt mang tên Oscar. Đây là giải thưởng điện ảnh hàng năm do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc của nền điện ảnh thế giới. Năm nay, cuộc chiến này tiếp tục trở thành chủ đề nóng nhận được nhiều sự chú ý của những người yêu phim.

Tại hạng mục quan trọng Phim xuất sắc nhất, 9 bộ phim sẽ tranh giải là 1917, Ford v Ferrari, Joker, Once Upon A Time In Hollywood, Parasite, The Irishman, Little Women, Jojo Rabbit và Marriage Story. Nếu như các đề cử của năm 2019 gây nhiều tranh cãi thì 9 đề cử của năm 2020 lại làm hài lòng cả giới phê bình lẫn khán giả xem điện ảnh.

Mặc dù các bộ phim đều ngang sức ngang tài nhưng ứng cử viên nặng ký nhất hiện tại vẫn là 1917 của đạo diễn Sam Mendes, theo sau đó là Once Upon A Time In Hollywood và Parasite.

