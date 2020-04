One Punch Man được chuyển thể thành live-action, chắp bút bởi biên kịch Venom

“Thánh” Saitama cuối cùng cũng sẽ được tái hiện với phiên bản phim người đóng của One Punch Man do Sony Pictures sản xuất.

Theo tiết lộ của báo chí Mỹ, One-Punch Man sẽ là manga/anime mới nhất được chuyển thể thành phim live-action phiên bản Hollywood. Theo đó, Sony Pictures đã nắm được quyền sản xuất bộ phim này và giao phần kịch bản cho 2 biên kịch là Scott Rosenberg and Jeff Pinkner. Đây chính là những người đã làm nên thành công vang dội của một tác phẩm chuyển thể khác: Venom hay Jumanji: The Next Level.

Manga One-Punch Man được tác giả ONE ra mắt trên Internet vào năm 2009 và chính thức xuất bản vào năm 2012 qua ngòi bút của Yusuke Murata. Tới 2015, One-Punch Man được chuyển thể thành anime và tới nay đã sản xuất được 2 mùa.

Nội dung phim kể về Saitama – một siêu anh hùng đầu hói đã luyện tập điên cuồng để trở thành người hùng mạnh nhất, đánh bại mọi kẻ thủ chỉ bằng một cú đấm. Thế nhưng, bất chấp sức mạnh khủng khiếp của mình, anh luôn bị các anh hùng khác coi thường vì ngoại hình, tính cách tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Chính vì sự hài hước đặc thù của manga/anime nên nhiều fan hâm mộ “thánh” Saitama lo ngại về khả năng thành công của dự án chuyển thể thành live-action kiểu Hollywood. Trước đó, đa số khán giả đã phải thất vọng khi chứng kiến những phiên bản người đóng của Fullmetal Alchemist (2018) hay Death Note (2017) do Netflix sản xuất. Tác phẩm chuyển thể live-action thành công nhất từ manga/anime của các nhà điện ảnh Mỹ có lẽ là Alita: Battle Angel ra mắt vào năm 2019.

Theo VTV

