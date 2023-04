NSƯT Cát Tường lo lắng cho tương lai cô đơn, không có ai bầu bạn

Đã làm mẹ đơn thân hơn 21 năm, ở thời điểm hiện tại, NSƯT Cát Tường quyết định buông bỏ những áp lực, giảm bớt suy nghĩ khi mải chăm lo gia đình lớn mà quên mất niềm vui và hạnh phúc của riêng mình. Ở tuổi 46, cô vẫn tin vào tình yêu và khẳng định không ngại đi bước nữa nếu tìm thấy người phù hợp.

Cát Tường quan niệm, cô không nặng lòng và quan trọng chuyện lấy được chồng hay không.

Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người sẽ có những quan điểm sống, cách nhìn nhận khác nhau về tình yêu, tình thân và ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc. Cát Tường từng chia sẻ, từ lúc Nauy ra đời cũng là lúc hôn nhân của chị gặp biến cố. Không vượt qua được sự tổn thương, chị chọn cách làm bà mẹ đơn thân khi con còn rất nhỏ. Để bù đắp hết mọi thiếu thốn của con, để con trở thành một cô gái trưởng thành, tự lập và xinh xắn, Cát Tường đã hi sinh hết những niềm vui của riêng mình để làm tròn bổn phận một người mẹ, người cha, người bạn chỉ mong con được hạnh phúc. Đến hiện tại, khi đã 46 tuổi, con gái đã trưởng thành, cô luôn mang nhiều trăn trở về gia đình, về cuộc sống riêng và tương lai sau này của mình. Và giờ đây, cô quyết tâm sống vì bản thân, sống hết mình và sẵn sàng đi tìm hạnh phúc mới.

Mở lòng tìm hạnh phúc, sẵn sàng tái hôn

Ở tuổi 46, khi con gái trưởng thành, Cát Tường được rất nhiều bạn bè ủng hộ việc đi thêm bước nữa. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, Cát Tường vẫn còn chần chừ vì phải lo lắng cho gia đình, đặc biệt là khi ba mẹ cũng không quá ủng hộ, vì sợ cô lập gia đình mới, có thêm con cái sẽ ảnh hưởng đến Nauy. “Khi tôi đổ vỡ hôn nhân, mẹ tôi luôn yêu thương, bao dung cho tôi, chăm sóc cho Nauy. Nhưng mẹ lại không muốn tôi lập gia đình để sinh thêm con. Mẹ sợ khi tôi tái hôn, sinh thêm con thì sẽ bỏ rơi Nauy. Bởi vì mẹ nghĩ, Nauy đã không có tình thương của cha mà giờ tình thương của mẹ còn bị chia sớt thì con gái sẽ thiệt thòi. Đây cũng chính là chiếc kìm nặng nề ghì chặt tôi suốt 21 năm qua.” – NSƯT Cát Tường chia sẻ.

Nhìn vào cuộc sống mỗi ngày của Cát Tường đủ thấy, cô rất hạnh phúc với gia đình lớn đầy tiếng cười khi bố mẹ khoẻ mạnh, con gái xinh đẹp, giỏi giang. Thế nhưng, sau khi lo chu đáo hết cho mọi người, cô lại có chút yếu lòng, trăn trở về tương lai của riêng mình. Nữ nghệ sĩ cho biết, cô sợ cuộc sống sẽ chông chênh khi sau này bố mẹ không còn nữa, con gái sống ở nước ngoài, bản thân sẽ không còn ai bầu bạn, chăm sóc. Cát Tường biết rằng cô không thể ra nước ngoài khi lớn tuổi, càng không thể bắt ép con gái Nauy về Việt Nam để chăm lo cho mẹ khi cô bé có công việc và cuộc sống riêng ở xa. “Đến tuổi này ngoài sự nghiệp tương đối ổn định, đại gia đình hạnh phúc, tôi không có gì cho riêng mình cả. Tài sản quý giá nhất, ý nghĩa nhất là gia đình nhỏ như bao người thì tôi không có. Đó là những điều mà đôi lúc tôi hoang mang đến bạc tóc. Với một người đầy cảm xúc như tôi thì tôi thật sự chới với, có những đêm khóc thầm sưng mắt.” – NSƯT Cát Tường trải lòng.

Cát Tường chọn cách làm bà mẹ đơn thân khi con còn rất nhỏ.

Hiện tại, khi đã lo lắng tương đối chu toàn và đầy đủ cho ba mẹ, còn con cái cũng đã du học và ổn định công việc ở Úc, nữ nghệ sĩ cảm thấy đã đến lúc để tập trung suy nghĩ cho chuyện cá nhân. Cát Tường quan niệm, cô không nặng lòng và quan trọng chuyện lấy được chồng hay không. Bởi nếu lấy được chồng thì tốt, còn nếu không thì cũng không sao, chỉ cần có một người đồng hành với mình cả đời, để sau này về già hủ hỉ với nhau là đủ. “Bây giờ, tôi đang rất lo, rằng sau này khi già rồi sẽ ở với ai, ai lo cho mình. Ba mẹ sẽ không thể ở với mình cả đời, con cái thì có cuộc sống riêng. Chả lẽ tương lai chỉ ở với bạn bè, em út hay sao? Mà nếu mà ở với bạn bè em út thì cũng phải đi làm, có tiền thì mới có người lo cho mình lúc về già”, Cát Tường trải lòng.

Dẫu từng nuối tiếc nhưng không cưỡng cầu chuyện con cái trong tình yêu

Cát Tường chia sẻ, đôi lúc cô và mẹ mình cũng ngồi tâm sự với nhau. Hai mẹ con cùng nhìn lại quãng đường đã qua của Cát Tường để tìm hiểu lý do tại sao 21 năm qua cô chưa lấy được chồng. Mẹ Cát Tường cho rằng có thể vì cô là người làm trong ngành nghệ thuật, lại khó tính, kén chọn quá nên vì thế chưa tìm được đối tượng phù hợp. Mẹ cô hay bảo giá như Cát Tường chỉ là một người bình thường, thì có lẽ đã có thể yên bề gia thất từ lâu. Nữ nghệ sĩ không phản đối suy luận đó, nhưng cô cũng nghĩ rằng bên cạnh đó, một phần nguyên do cũng là bởi bản thân mình kém may mắn, không thực sự gặp được người phù hợp. “Muốn lấy được chồng thì cũng phải có người cầu hôn chứ. Nhưng đến giờ vẫn chưa có người cầu hôn thì tôi biết làm sao?”, cô trải lòng.

Cát Tường không cưỡng ép chuyện con cái.

Suy nghĩ nhiều về hậu vận tương lai là vậy, nhưng Cát Tường nhìn nhận, bản thân cô cũng không muốn thúc ép chuyện tình cảm quá mức. Cái gì đến sẽ đến, ai có duyên ắt sẽ gặp. Đó là lý do Cát Tường cũng không đặt nặng vấn đề về tiêu chí cho người bạn đồng hành: đó là người độc thân cũng được, nếu có cùng hoàn cảnh với mình, đã từng đổ vỡ thì cũng không sao. Hay thậm chí đó cũng có thể là một người trẻ tuổi hơn, biết đâu được Cát Tường sẵn sàng mở lòng, miễn là cả hai đồng điệu.

Về vấn đề con cái, Cát Tường trải lòng, rằng bản thân có một nuối tiếc lớn về việc đã không sinh thêm con từ khi còn trẻ. Lúc trước nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng khuyên cô đi thụ tinh nhân tạo, nhưng Cát Tường phản đối vì cô cho rằng sinh đẻ là phải truyền thống, con cái phải là kết tinh của tình yêu. Cho đến giờ cô vẫn giữ quan điểm này, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối vì với cô, con cái chính là hạt giống tốt mà mình để lại cho đời. “Bây giờ, khi nhìn Nauy, tôi rất tự hào, vì con gái chính là hiện thân của tinh hoa, tinh tuý của bản thân mình. Nên tôi vẫn thường nghĩ giá như hồi xưa lấy chồng sớm, đẻ ra thêm 1, 2 đứa con nữa thì sẽ vui hơn”, Cát Tường trải lòng.

Nuối tiếc là vậy, và hiện tại gia đình cũng không có lý do gì để ngăn cản, nhưng Cát Tường cũng không cưỡng ép chuyện con cái. Cô cho biết, điều này sẽ còn phụ thuộc vào người bạn đồng hành phía trước của mình. Nếu cả hai tìm được tiếng nói chung và đều mong muốn, tình yêu đủ lớn và cảm thấy cần thiết, Cát Tường sẽ sẵn sàng sinh con. Nữ nghệ sĩ thẳng thắn: “Bây giờ mà “lỡ” lấy chồng nữa mà chồng chưa có con thì vì tình yêu tôi sẵn sàng sinh con và xây dựng cho con 1 gia đình hạnh phúc thực thụ. Nhưng khi đó con cái là kết tinh của tình yêu, chứ không phải là để giữ chân tình yêu đó. Nhiều cặp vợ chồng không hợp nhau thì dù có nhiều con vẫn chia tay, ly dị như thường. Nên tôi xác định luôn là nếu mình đẻ con, thì đó là vì tình yêu, chứ không phải vì nguyên do nào khác”.

Nhìn đến chặng đường phía trước, trong tình yêu, Cát Tường hiểu rằng điều quan trọng nhất là phải để bản thân cởi mở nhiều hơn, thay đổi tư duy, mở rộng mối quan hệ bên ngoài nghệ thuật, showbiz, để có thể gặp gỡ và quen biết nhiều hơn. “Sống lâu trong môi trường nghệ thuật và ở nhà nhiều quá nên các mối quan hệ của tôi cũng chỉ có chừng đó sau ngần ấy năm. Giờ cũng đã đến lúc thử thay đổi hoàn cảnh, môi trường của bản thân một chút, để khám phá thế giới ngoài kia, biết đâu sẽ gặp được người đồng điệu tâm hồn và cùng mình bầu bạn trong đoạn đường tương lai”, Cát Tường chia sẻ./.