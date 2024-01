Những vai diễn mang lại hào quang cùng khối tài sản đáng nể của Park Seo Joon

Dù bạn là một người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc lâu năm hay là người mới, thì sức hấp dẫn của vị CEO tự mãn nhưng hào phóng từ bộ phim đình đám năm 2018 Thư ký Kim sao thế, Lee Dong-wook, chắc chắn sẽ khiến bạn hứng thú với nhân vật này.

Sau hơn hai thập kỷ gặt hái được không ít thành công trong làng giải trí với nhiều vai diễn nổi bật, giá trị tài sản ngày càng tăng, Park Seo Joon tiếp tục là một trong những nam diễn viên được săn đón nhiều nhất ở Hàn Quốc hiện nay.

Hành trình của Park Seo Joon trong ngành giải trí Hàn Quốc nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nhờ một số tựa phim thú vị và được giới phê bình đánh giá cao.

Một số trong số này bao gồm Chronicles of Evil (2015), Fight for My Way (2017), Midnight Runners (2017), Parasite (2019), Itaewon Class (2020) , Dream (2023), Concrete Utopia (2023), The Marvels ( 2023) và Gyeongseong Creature (2023).

Liên tiếp có những vai diễn đáng chú ý và nhiều dự án nổi bật, vị CEO trong Thư ký Kim sao thế đã có được những thành tựu về nghề nghiệp thực sự đáng ngưỡng mộ.

Theo South China Morning Post, Park Seo Joon có tài sản ròng ước tính khoảng 21 triệu USD.

Khối tài sản khổng lồ này của anh đến từ các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình đã được sản xuất trong nhiều năm qua, các dự án nhóm với Wooga Squad, tiền bản quyền, truyền thông và nhiều hợp đồng quảng cáo của các thương hiệu xa xỉ.

Park Seo Joon đang là cái tên đang được chú ý nhiều nhất hiện nay khi bộ phim Gyeongseong Creature đang phát sóng.

Sự nghiệp phim ảnh rực rỡ hào quang

Là người có thể vào nhiều loại vai diễn từ các thể loại đa dạng như hành động, lãng mạn và lịch sử, Park Seo Joon đã góp mặt trong vô số bộ phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất trong những năm qua.

Nam diễn viên trở thành nhân vật được công chúng yêu thích với vai Oh Ri On trong Kill Me, Heal Me, loạt phim đề cập đến các vấn đề lạm dụng trẻ em.

Park bắt đầu hành trình diễn xuất của mình với video âm nhạc cho đĩa đơn “I Remember” của rapper Hàn Quốc Bang Yong Guk vào năm 2011. Sau đó, anh nhận được một số vai phụ trong các bộ phim truyền hình như Dream High 2 (2012), Pots of Gold (2013) và One Warm Word (2013).

Vai chính đầu tiên của anh là trong A Witch’s Love (2014). Tuy nhiên, phải đến năm 2015, Park Seo Joon mới khiến khán giả và giới phê bình kinh ngạc trong phim She Was Pretty cùng với nữ diễn viên Hwang Jung Eum.

Cùng năm đó, Park ra mắt bộ phim điện ảnh kinh dị The Chronicles of Evil, kể về một thám tử giết người và cuộc đấu tranh của anh ta để thoát ra khỏi mạng lưới dối trá. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim đã thu về khoảng 13.295.194 USD, trong đó Park Seo Joon đã nhận được giải Ngôi sao được yêu thích tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 36.

Ngoài ra, Park còn trở thành một trong những diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao nhất với She Was Pretty. Theo Soompi, nam diễn viên kiếm được khoảng 25.000 USD mỗi tập cho bộ phim truyền hình lãng mạn này. Sau đó, Park tiếp tục gây bão trong thế giới phim truyền hình Hàn Quốc với các bộ phim truyền hình đình đám như Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016) và KBS2 (2017).

Nam diễn viên đã có được vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng trong bộ phim hành động Midnight Runners của đạo diễn Jason Kim và giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc năm 2017.

Park Seo Joon cũng thể hiện sự linh hoạt của mình trong Fight for My Way, nơi anh chiếm được cảm tình với vai vận động viên taekwondo Ko Dong-man. Bộ phim gia đình năm 2017 này đã đạt được tỷ suất người xem ở tập cuối toàn quốc ở mức 13,8% và thậm chí còn mang về cho Park giải Nam diễn viên Hàn Quốc xuất sắc tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul lần thứ 13.

Trong khi đó, vai diễn một CEO kiêu ngạo với tuổi thơ đau khổ trong Thư ký Kim sao thế đã khiến anh nổi tiếng là “bậc thầy phim hài lãng mạn” vào năm 2018. Nam diễn viên kiếm được khoảng 851.000 USD cho những lần xuất hiện trong phim truyền hình, Tờ Soompi tiết lộ.

Không dừng lại ở đó, Park tiếp tục tham gia bộ phim bom tấn đầu tiên được ra mắt vào năm 2019 Ký sinh trùng (Parasite) của đạo diễn đoạt giải Oscar Bong Joon Ho.

Bộ phim đã làm nên lịch sử khi trở thành phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên giành được giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar 2020. Bộ phim đã phá kỷ lục tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới là 258,7 triệu USD, đồng thời giành được giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim quốc tế hay nhất và Kịch bản gốc hay nhất.

Trong những năm qua, Park Seo Joon đã mang đến cho ngành giải trí Hàn Quốc nhiều bộ phim đình đám. Anh đóng vai chính trong Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class) năm 2020 của JTBC, một bộ phim truyền hình về sự khác biệt giai cấp, quyền của LGBTQIA+ và việc làm nên tên tuổi ở Seoul. Dựa trên webtoon cùng tên của họa sĩ Gwang Jin, tập cuối cùng của bộ phim đã ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc là 16,548%, trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Tầng lớp Itaewon còn được Forbes đưa vào danh sách “13 Phim Hàn Quốc hay nhất năm 2020”.

Park cũng xuất hiện trong các chương trình thực tế ăn khách như IN THE SOOP: Friendcation với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Wooga Squad, cùng với những nhân vật đình đám khác như ca sĩ BTS V, rapper Peakboy và các diễn viên Choi Woo Shik và Park Hyung Sik.

Theo hãng truyền thông K-popmap, chương trình IN THE SOOP: Friendcation xếp hạng #1 tại Nhật Bản và #2 tại Hàn Quốc sau khi phát sóng vào tháng 7/2022.

Gần đây, nam diễn viên Ký sinh trùng đang đạt được thành công cao với các bộ phim đình đám năm 2023 gồm Dream và Concrete Utopia. Dream là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu phòng vé trong vòng 50 ngày kể từ ngày phát hành kể từ The Devil’s Deal vào tháng 3/2023. Theo Box Office Mojo, bộ phim hài – chính kịch thể thao này đã thu về khoảng 8.317.251 USD tại phòng vé toàn cầu và là phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ 5 trong năm 2023.

Trong khi đó, bộ phim kinh dị về thảm họa Concrete Utopia đã được chọn là tác phẩm dự thi của Hàn Quốc ở hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất cho Giải Oscar lần thứ 96. Park cũng ra mắt Hollywood với bộ phim MCU The Marvels với vai Hoàng tử Yan của Aladna trong năm nay.

Hiện tại, Park Seo Joon đóng vai một chủ tiệm cầm đồ trong dự án mới nhất của anh – bộ phim lịch sử giả tưởng Gyeongseong Creature đang bắt đầu được phát sóng.

Gương mặt của những thương hiệu cao cấp

Bên cạnh những thành tích nổi bật ở mảng phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, Park Seo Joon còn có thu nhập đáng kể từ việc quảng cáo thương hiệu cao cấp với dự tính khoảng 340.000 USD đến 425.000 USD, góp phần “làm giàu” cho nguồn tài sản đáng nể của anh.

Nam diễn viên từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ khác nhau, bao gồm hãng thời trang Mỹ Tommy Hilfiger, nhà phân phối hàng xa xỉ Montblanc của Đức, thương hiệu làm đẹp Hàn Quốc Laneige và hãng thời trang xa xỉ Chanel của Pháp. Năm 2017, Park trở thành người mẫu châu Á đầu tiên cho Tommy Hilfiger. Năm sau, Montblanc chọn nam diễn viên điển trai làm đại sứ thương hiệu.

Park trở thành gương mặt đại diện mới của Calvin Klein Jeans vào năm 2021. Theo tuyên bố chính thức của hãng thời trang Mỹ, “Park Seo Joon đã khẳng định tên tuổi của mình như một ngôi sao hàng đầu cả trong nước và quốc tế thông qua những vai diễn vững chắc gồm các bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ. Đặc biệt, gu thời trang tốt của Park Seo Joon cũng đang được thừa nhận trong giới thời trang”.

Park Seo Joon kiếm được khoảng 8,2 triệu USD vào năm 2021 chỉ từ việc đóng phim thương mại, South China Morning Post tiết lộ. Năm 2023, nam diễn viên được công bố là đại sứ toàn cầu mới nhất của một trong những công ty chăm sóc sức khỏe và thể chất đang phát triển của Philippines, IAM Worldwide.

Với hơn 25,7 triệu người theo dõi tính đến tháng 12/2023, Park cũng thống trị Instagram với nhiều nội dung cập nhật liên quan đến dự án và bài đăng được tài trợ. Hơn nữa, là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đạt 1 triệu người đăng ký trên YouTube, Park Seo Joon được cho là kiếm được tổng cộng 60.000 USD hàng năm từ các nền tảng truyền thông xã hội.

Sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ

Siêu sao Hàn Quốc nổi tiếng với việc chi phần lớn nguồn thu nhập của mình vào các khoản đầu tư bất động sản đắt giá. Theo Soompi, Park đã mua một bất động sản trị giá 445.000 USD tọa lạc tại khu vực thượng lưu Geumho-dong, Seoul vào năm 2016.

Sau thành công của bộ phim truyền hình Itaewon Class, Park cũng mua một bất động sản trị giá 10 triệu USD ở quận Sinsa-dong, Gangnam – khu phố đắt đỏ ở Hàn Quốc.

Tình yêu của anh dành cho Gangnam càng được củng cố bằng việc mua thêm một bất động sản cao cấp, một dinh thự sang trọng trị giá 4,4 triệu USD nằm ở quận Cheongdam-dong. Theo nguồn tin tiết lộ, căn nhà rộng khoảng 278,7m2 nhìn ra sông Hàn, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, phòng khách rộng rãi, bể bơi trong sân và rạp chiếu phim tại nhà.

Nam diễn viên cũng là một người nuôi thú cưng đáng tự hào khi sở hữu một chú chó Bichon Frisé đắt tiền tên là Simba. Trong khi Instagram của anh chủ yếu đăng đầy những bức ảnh chụp cùng chú chó lông xù, thì người ta cũng thấy chú thú cưng nổi tiếng này đi cùng Park đến nhiều buổi quay quảng cáo khác nhau.

Hoạt động từ thiện nhiệt tình

Những công việc từ thiện của Park Seo Joon không cần phải giới thiệu nhiều vì anh được biết đến là một nhà từ thiện hào phóng, nam diễn viên nổi tiếng với việc hỗ trợ các cơ quan nhận con nuôi và tình nguyện tham gia các buổi chụp ảnh để gây quỹ chăm sóc trẻ mồ côi chu đáo.

Theo công ty quản lý Awesome ENT của anh, ngôi sao này đã quyên góp tổng cộng 83.000 USD cho các nạn nhân lũ lụt ở Hàn Quốc vào tháng 8/2020 thông qua chương trình Cứu trợ Thiên tai Hàn Quốc.

Ngoài ra, anh còn quyên góp số tiền tương tự cho Hiệp hội Cầu Hy vọng để giúp đỡ các nạn nhân vụ cháy rừng ở Gangwon. Park cũng đã quyên góp thêm 83.000 USD cho thành phố Daegu để hỗ trợ tài trợ trang thiết bị y tế trong thời kỳ đại dịch.

Sinh ngày 16/12/1988, Park Seo Joon đã mơ ước được gia nhập làng giải trí từ những ngày thơ ấu ở Seoul, Hàn Quốc. Điều này thúc đẩy anh theo đuổi mục tiêu phải vào học tại Khoa Diễn xuất, Học viện Nghệ thuật Seoul và cuối cùng gia nhập ngành diễn xuất vào năm 2011.

Ngôi sao Itaewon Class bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc vào năm 2008 và đã được xuất ngũ vào năm 2010. Park Seo Joon từng bị đồn đang hẹn hò với một số người nổi tiếng và anh thường cho rằng đó là vấn đề cá nhân và không muốn công khai chuyện tình cảm.