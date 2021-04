Những phim hành động giật gân đáng trông chờ nhất mùa hè năm nay của phòng vé Việt

Phòng vé Việt đang chuẩn bị cho một màn đổi gió với cuộc đổ bộ của loạt phim hành động, giật gân nghẹt thở.

Sau màn “khởi động” đầu hè với những bom tấn hành động như Godzilla Đại Chiến Kong hay Mortal Kombat: Cuộc Chiến Sinh Tử, phòng vé Việt đang chuẩn bị cho một màn đổi gió với cuộc đổ bộ của loạt phim hành động, giật gân nghẹt thở đốt tim, đảm bảo bạn sẽ không thể rời mắt.

Nobody

Khởi động mùa phim giật gân tháng Năm là sự trở lại của bộ đôi sản xuất kiêm biên kịch David Leitch cùng Kelly McCormick – “cha mẹ đẻ” của tuyệt phẩm sát thủ John Wick. Nobody (tựa Việt: Kẻ Vô Danh) tiếp tục khai thác hình tượng sát thủ trung niên, nhìn tưởng vô hại nhưng bên trong che giấu bản ngã thật tàn bạo và khát máu.

So với John Wick, Nobody được đánh giá là không kém phần bạo lực và căng thẳng. Kết hợp cực thông minh giữa các yếu tố hành động, giật gân và cả… hài hước, Nobody xứng đáng là một trong những tựa phim hành động, giật gân đậm chất Hollywood, là màn dạo đầu không thể hoàn hảo hơn của mùa hè. Phim khởi chiếu từ 7/5/2021. Suất chiếu sớm nguyên ngày 30/4 – 2/5/2021.

Those Who Wish Me Dead

Đến từ nhà Warner Bros., Those Who Wish Me Dead (tựa Việt: Kẻ Nguyền Ta Chết) mang đến màn comeback chói sáng của “mỹ nữ đẹp nhất Hollywood” Angelina Jolie sau câu chuyện cổ tích Maleficent năm nào. Those Who Wish Me Dead là tác phẩm thuần hành động, giật gân – kinh dị với những pha hành động, rượt đuổi căng như dây đàn giữa một nữ cứu hỏa, một cậu bé nhân chứng và những sát thủ tàn bạo giữa ngọn lửa hung tàn đang thiêu đốt cả khu rừng.

Those Who Wish Me Dead được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Michael Koryta, do đạo diễn từng được đề cử giải Oscars Taylor Sheridan đồng thời chỉ đạo, chấp bút cũng như tham gia vai trò sản xuất. Kết hợp giữa sự căng thẳng, hoảng loạn khi bị rượt đuổi bởi những kẻ sát nhân cùng cảm giác nghẹt thở giữa cơn cháy rừng, Those Who Wish Me Dead sẽ đem lại trải nghiệm phim hành động, giật gân độc đáo, sáng tạo và đồng thời gấp đôi độ… nổi da gà. Phim sẽ khởi chiếu từ 14/5/2021.

Wrong Turn

Wrong Turn: Foundation (tựa Việt: Tộc Săn Người) phiên bản năm 2021 là bản reboot của series Wrong Turn đình đám. Là một phim pha trộn giữa thể loại giật gân và kinh dị, phần phim này của Wrong Turn kể về chuyến dã ngoại chết chóc của một nhóm bạn. Bắt đầu từ cái chết bất ngờ của một người bạn trong nhóm bởi một chiếc bẫy bằng thân cây, hàng loạt sự kiện kinh hoàng liên tục ập đến với cả nhóm.

Không dùng các yếu tố ma quỷ, tâm linh, sự kinh dị thót tim của Wrong Turn đến từ những “kẻ đi săn” tàn bạo với những thủ pháp giết chóc tàn bạo nhất. Phim dự kiến khởi chiếu 21/05/2021.

A Quiet Place 2

Sau gần ba năm, A Quiet Place (tựa Việt: Vùng Đất Câm Lặng) sẽ trở lại với phần phim thứ hai, tiếp nối những sự kiện đang diễn ra ở phần đầu tiên. Gia đình Abbot chạy trốn đến một thành phố tưởng chừng an toàn, song nơi đây cũng đã bị những sinh vật ngoài hành tinh thâu tóm, và những người còn sống – không có cách nào khác, bắt buộc phải lẩn trốn, không được tạo ra tiếng động khi di chuyển hay giao tiếp với nhau. Phần phim này cũng sẽ hé lộ những bí mật sâu thẳm về sự đổ bộ của giống loài tàn bạo này đến Trái Đất.

A Quiet Place 2 sẽ ra mắt vào 18/06/2021.

Emergency Declaration

Sau những bước tiến dài của điện ảnh Hàn trong thời gian vừa qua khi liên tục “làm nên chuyện” tại các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới, Emergency Declaration – niềm hy vọng tiếp theo của màn ảnh rộng xứ kim chi xứng danh là bom tấn giật gân – sinh tồn đáng trông đợi nhất hè này. Quy tụ dàn diễn viên toàn những gương mặt đỉnh cao của Chungmuro như Lee Byung Hun, Song Kang Ho, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil hay Im Si Wan, sẽ không ngoa khi nói đây chính là bữa tiệc diễn xuất thịnh soạn dành cho những người yêu điện ảnh.

Không chỉ có phần diễn xuất đã được đảm bảo, nội dung về cuộc sinh tồn trong một thảm họa máy bay cũng hứa hẹn tạo ra sức hút tuyệt vời với những tình tiết cao trào nghẹt thở khi con người bị đặt giữa lằn ranh sống chết mong manh. Emergency Declaration dự kiến ra mắt vào tháng 7/2021.

Theo VTV

Lượt xem: