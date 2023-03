Nhóm nữ K-pop ngày càng thành công ở Canada

Tuần qua, khá nhiều nghệ sĩ K-pop góp mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc Canada Hot 100 – nơi thống kê những bài hát phổ biến và được tiêu thụ nhiều tại nước này.

Theo Forbes, vài năm trước, việc nhiều nhóm nhạc K-pop góp mặt trong bảng xếp hạng Canada Hot 100 là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên giờ đây, cùng với sự phổ biến toàn cầu của K-pop tại các nước phương Tây, việc những nghệ sĩ Hàn Quốc góp mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế ngày càng phổ biến. Với thị trường Canada, dường như các nhóm nhạc nữ K-pop ngày càng thành công hơn.

Trong số các nhóm nữ K-pop đang góp mặt trong bảng xếp hạng Canada Hot 100 tuần này, ca khúc “Cupid” của nhóm Fifty Fifty giữ vị trí cao nhất. Bài hát đang đứng vị trí thứ 50, sau khi từng ra mắt ở vị trí 49 trước đó. Mới chỉ có 8 nhóm nhạc nữ Hàn Quốc từng có sản phẩm lọt vào bảng xếp hạng Canada Hot 100 từ trước đến nay.

Ca khúc mới nhất của nhóm Twice – “Set Me Free” đã ra mắt ở vị trí thứ 75 trên Canadian Hot 100. Với thành tích này, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hiện đã có 5 đĩa đơn lọt bảng xếp hạng âm nhạc này. Điều đáng nói là nhóm Twice đã liên tục lọt vào Canadian Hot 100 trong suốt 4 năm nay, trở thành một trong những nghệ sĩ K-pop thành công sớm nhất ở quốc gia Bắc Mỹ này./.

