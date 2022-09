Ngày càng nhiều nghệ sĩ K-Pop lọt top BXH Billboard 200

Các nhóm nhạc K-Pop đang dần khẳng định vị thế của mình tại thị trường âm nhạc Mỹ khi liên tục leo hạng trên các bảng xếp hạng Billboard.

Cách đây vài năm, một trong những mục tiêu quan trọng của các nghệ sĩ K-Pop chính là được góp mặt vào bảng xếp hạng uy tín Billboard của nước Mỹ. Việc có mặt trên BXH này có thể coi là mức thang đánh giá độ nổi tiếng và phổ biến của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại thị trường lớn này. Đến năm nay, mục tiêu này đang dần trở nên dễ dàng hơn khi K-Pop được mở rộng, các nghệ sĩ lần lượt góp mặt trên BXH ở những vị trí cao.

Gần đây nhất, BLACKPINK đã làm nên kì tích khi dẫn đầu BXH Billboard 200 với album đầy đủ thứ hai trong sự nghiệp mang tên BORN PINK. BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên dẫn đầu BXH này. Chưa dừng lại ở đó, 4 cô gái nhà YG cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên trở thành quán quân kể từ năm 2008, khi Danity Kane dẫn đầu với album Welcome to the Dollhouse.

BLACKPINK biểu diễn tại lễ trao giải VMAs 2022. (Ảnh: VMAS)

Trước BLACKPINK, hai nhóm nhạc nam đình đám của K-Pop là BTS và Stray Kids cũng chạm tới vị trí quán quân cùng album của mình trong năm 2022. Với BTS, đó là album PROOF và với Stray Kids là album ODDINARY.

Ngoài 3 nhóm nhạc đạt vị trí đầu bảng, các nhóm nhạc K-Pop khác cũng đạt được vị trí cao. TWICE vốn bị coi không đánh mạnh ở thị trường Mỹ nhưng lại gây bất ngờ khi album Between 1&2 lại leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. “Đàn em” aespa đến từ SM Entertainment cũng khiến khán giả ấn tượng khi mini album thứ 2 mang tên Girls cũng xếp hạng ở vị trí thứ 3 trên Billboard 200 sau khi ra mắt.

Nhóm nhạc Stray Kids (Ảnh: JYP Entertainment)

Nhóm nhạc nữ đình đám TWICE (Ảnh: JYP Entertainment)

Một số nhóm nhạc khác cũng đặt chân tới BXH Billboard 200 trong năm nay có thể kể đến như TXT (hạng 4), NCT 127 (hạng 3), ATEEZ (hạng 3), SEVENTEEN (hạng 7), ITZY (hạng 8)…

Theo như Allkpop, nguyên nhân dẫn tới việc hàng loạt nghệ sĩ K-Pop có thể được công nhận trên Billboard là nhờ một số nghệ sĩ hàng đầu đã ra mắt tại Mỹ trước đó, đồng thời cũng phát hành các ca khúc bằng tiếng Anh nhằm dễ tiếp cận khán giả tại thị trường này hơn. Họ là những nghệ sĩ “mở đường cho thế hệ tương lai bước vào các bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở Bắc Mỹ”. Do đó, việc nhiều nghệ sĩ K-Pop hiện nay có thể ghi dấu ấn trên Billboard dần trở thành một tiêu chuẩn cần phải có của một nhóm nhạc đình đám xứ sở kimchi.

