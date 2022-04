Ngày càng nhiều diễn viên Hàn Quốc tham gia phim quốc tế

Các diễn viên Hàn Quốc đang dần khẳng định tên tuổi của mình bằng việc liên tục được tuyển chọn cho các dự án phim quốc tế, thậm chí là cả Hollywood.

Thời gian gần đây, những bộ phim điện ảnh cũng như phim truyền hình Hàn Quốc đang dần trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Kéo theo sự nổi tiếng này, các diễn viên Hàn Quốc cũng bắt đầu nhận được nhiều lời mời tham gia dự án điện ảnh quốc tế nhiều hơn. Đặc biệt, nhiều diễn viên bắt đầu lấn sân tới Hollywood để xây dựng sự nghiệp lớn mạnh hơn tại đây, khi họ đang được để mắt bởi nhiều đạo diễn tên tuổi.

Gần đây nhất, 2 diễn viên Yoo Yeon-seok và Ye Ji-won đã được nhận vai trong bộ phim kinh dị mang tên Vanishing của nhà làm phim Pháp Denis Dercourt. Bộ phim này được lấy bối cảnh tại Hàn Quốc. Khi được hỏi về nguyên nhân quyết định nhân vai diễn, Yoo Yeon-seok chia sẻ: “Tôi vẫn luôn tò mò về sự khác biệt giữa việc sản xuất phim của Hàn Quốc và việc sản xuất phim quốc tế. Tôi nghĩ việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh sẽ đem tới một điều gì đó khác biệt, và đúng là như vậy. Tôi sẽ rất sẵn lòng nếu có thể được tham gia một dự án quốc tế khác”.

Một bộ phim khác đang thu hút sự chú ý của khán giả Nhật Bản là Broker. Bộ phim cũng có sự tham gia của dàn diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doo-na và nữ ca sĩ đình đám IU. Bộ phim sẽ chính thức được ra rạp vào tháng 6 tới và đang là bộ phim triển vọng được xem xét để tham gia liên hoan phim Cannes năm nay.

Poster phim điện ảnh “Broker”. (Ảnh: CJ ENM)

Đáng chú ý, với riêng Gang Dong-won, nam diễn viên này đã ký hợp đồng với CAA và chuẩn bị “chào sân” Hollywood với bộ phim về đề tài thảm họa Tsunami LA của đạo diễn Scott Mann. Trước đó, Bae Doo-na cũng từng tham gia một số dự án Hollywood như Cloud Atlas (2012), Jupiter Ascending (2015) và series truyền hình nổi tiếng Sense8.

Một đạo diễn Nhật khác Ryusuke Hamaguchi cũng thường xuyên hợp tác với các diễn viên Hàn Quốc. Đây cũng là đạo diễn của phim được đề cử Oscar cho hạng mục Phim hay nhất năm nay – Drive My Car. Trong tác phẩm điện ảnh này, 3 diễn viên Hàn Quốc cũng góp mặt, đó chính là Park Yu-rim, Jin Dae-yeon và Ahn Hwi-tae. Ngoài Drive My Car, bộ phim sắp tới của Hamaguchi mang tên Wheel of Fortune and Fantasy cũng có sự tham gia của nam diễn viên Hyunri. Nói về nguyên nhân thường xuyên hợp tác với các diễn viên Hàn Quốc, đạo diễn cho biết ông nhận thấy được sự khởi sắc của điện ảnh xứ sở kimchi cũng như tầm ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của nó.

Park Yu-rim trong bộ phim “Drive My Car”.

Nói thêm về thị trường phim ảnh tại Hollywood, mới đây nhất, Jung Ho Yeon – ngôi sao nổi lên sau series Squid Game – đã công bố ký kết cùng CAA và chuẩn bị ra mắt trong nhiều dự án điện ahr mới. Cụ thể, người mẫu Hàn Quốc đã được đạo diễn Alfonso Cuarón tuyển chọn cho bộ phim kinh dị sắp tới của ông mang tên Disclaimer. Trong dự án này, Jung Ho Yeon sẽ được hợp tác cùng hàng loạt ngôi sao Hollywood nổi tiếng, trong đó có nữ minh tinh điện ảnh Cate Blanchett. Ngoài ra, cô cũng xác nhận tham gia bộ phim The Governesses của đạo diễn Joe Talbot. Trong bộ phim này, ngôi sao Squid Game sẽ làm việc cùng Lily-Rose Depp (con gái của nam tài tử Johnny Depp) và Renate Reinsve.

Sau “Squid Game”, Jung Ho Yeon trở thành gương mặt triển vọng được các đạo diễn Hollywood săn đón. (Ảnh: Netflix) Theo VTV

