NCT 127 phát hành album thứ 4, tiếc nuối về sự ra đi của nhà sản xuất Lee Soo Man

Sáng 16/9, NCT 127 đã phát hành full album thứ 4 “2 Baddies”. Trong buổi họp báo ra mắt album, nhóm nhạc Hàn Quốc cũng nhắc về sự ra đi của NSX Lee Soo Man.

NCT 127 – nhóm nhạc trực thuộc SM Entertainment – đã tổ chức cuộc gặp gỡ truyền thông để thông báo về album mới vào sáng nay (16/9). Trong buổi họp báo ra mắt album “질주 (2 Baddies)”, các thành viên của nhóm đã trả lời những câu hỏi của báo chí liên quan đến album lần này. Theo đó, album lần này của nhóm có tổng cộng 12 ca khúc với đa dạng thể loại. Album được phát hành vào 11 giờ (theo giờ Việt Nam) với ca khúc chủ đề “질주 (2 Baddies)”. MV cũng đã được ra mắt trên kênh YouTube SMTOWN vào ngày 15 vừa qua và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Cũng trong buổi họp báo, thành viên Taeyong đã nhắc về quyết định ra đi của nhà sản xuất Lee Seo Man – tin tức gây xôn xao từ hôm qua (15/9). Taeyong cho biết: “Chúng tôi ngay từ những bước đầu đặt chân vào SM đã đồng hành cùng thầy Lee Soo Man. Thực sự mà nói thì cho đến thời điểm hiện tại tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra được một SM mà thiếu vắng thầy”.

NCT 127 tại buổi họp báo. Bên cạnh việc phát hành album, nhóm cũng sẽ tổ chức comeback show quy mô lớn mang tên “NCT 127 4TH ALBUM “질주” COMEBACKSHOW – FASTER’” với 10.000 khán giả. Tại đây, NCT 127 sẽ trình diễn những ca khúc mới nằm trong album này, đồng thời buổi diễn cũng sẽ được phát sóng trực tiếp qua nền tảng toàn cầu Beyond LIVE, hứa hẹn sẽ nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. (Ảnh: SM Entertainment)

“Thầy Lee Soo Man đã dành rất nhiều tình yêu cho album “질주 (2 Baddies)” lần này của NCT 127″ – Taeyong nói tiếp – “Chúng tôi cũng rất mong rằng đây không phải là album cuối cùng được thầy sản xuất”.

NCT 127 và một bức ảnh chụp chung với NSX Lee Soo Man.

Trước đó qua thông cáo báo chí ngày 15/9, SM cho biết đang xem xét về việc chấm dứt hợp đồng sản xuất sớm với Nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man. Phía SM giải thích về vụ việc xem xét chấm dứt hợp đồng sản xuất sớm với Like Planning (công ty con của nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man): “Công ty đã xem xét và thảo luận về hợp đồng sản xuất với Nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man ở nhiều góc độ và được biết Nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man muốn chấm dứt hợp đồng sản xuất sớm vào cuối năm nay”.

“Công ty sẽ thảo luận với các bên liên quan về ảnh hưởng của việc chấm dứt hợp đồng sản xuất với Nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man đến hoạt động kinh doanh của công ty và đưa ra thông báo về phương hướng trong tương lai sau khi đã thống nhất chủ trương. Công ty sẽ thảo luận với các bên liên quan về việc chấm dứt hợp đồng sản xuất sớm và nỗ lực tìm ra phương hướng tốt nhất để tiếp tục phát triển với tư cách là công ty dẫn đầu ngành công nghiệp và văn hóa K-Pop” – SM nói thêm.

Theo thông tin được đưa bởi Allkpop, Lee Soo Man đặt nền móng cho SM Entertainment vào năm 1995. Ông à thành viên hội đồng quản trị của SM cho đến năm 2010, khi ông quyết định từ chức nhưng vẫn giữ vai trò quản lý và sản xuất. Like Planning là công ty cá nhân của nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man và là cổ đông lớn nhất của SM Entertainment. SM đã thuê ngoài sản xuất cho Like Planning và trả hàng chục tỷ KRW (hàng triệu USD) tiền bản quyền cho Like Planning mỗi năm. Align Partners Asset Management, công ty sở hữu 1,1% cổ phần tại SM, chỉ ra rằng SM đã trả 142,7 tỷ KRW (102 triệu USD) tiền bản quyền cho Like Planning kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán cho đến quý 3 năm ngoái.

