Năm 2023 có 6 phim Việt đạt mốc “trăm tỷ” tiền vé

Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt, sáu tác phẩm doanh thu cao nhất năm đều là phim trong nước.

Đầu tháng 2, đơn vị phát hành công bố bộ phim Nhà Bà Nữ thu hút hơn 5 triệu lượt khán giả đến rạp. Sau 17 ngày ra rạp, bộ phim do Trấn Thành đạo diễn và đồng sản xuất đạt 400 tỷ đồng. Nhà Bà Nữ kể câu chuyện bà Nữ (Lê Giang đóng) – chủ một tiệm bánh canh cua -là người mẹ khó tính, nặng gánh cơm áo gạo tiền.

Từng bị phụ bạc, bà cấm cản con gái út Ngọc Nhi (Uyển Ân đóng) trước các mối quan hệ yêu đương.

Khi rời rạp, phim thu về 459,5 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu ấn tượng nhất mọi thời đại. Hai năm liền với hai kỷ lục doanh thu từ phòng vé cùng Bố Già và Nhà Bà Nữ, khó có thể phủ nhận sức hút từ những sản phẩm điện ảnh của Trấn Thành.

Bộ phim cũng là tâm điểm thu hút cả báo chí lẫn mạng xã hội phân tích, mổ xẻ liên tục từ khi ra rạp đến nay. Sự khôn khéo của Trấn Thành và ekip khi lựa chọn đề tài liên quan đến các vấn đề gia đình, đề tài quen thuộc tạo ra thành công rực rỡ cho bộ phim này.

“Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh” của Lý Hải là phim Việt đứng thứ hai về doanh thu trong năm 2023. Một trong những yếu tố lớn nhất làm nên thành công của thương hiệu Lật Mặt đến từ chính tác giả – đạo diễn Lý Hải. Ở vai trò ca sỹ, Lý Hải đã có một lượng người hâm mộ đáng kể thuộc thế hệ 8x, đầu 9x.

Ở góc độ đạo diễn, anh được yêu mến nhờ hình ảnh gần gũi, dân dã, tử tế và không “lùm xùm,” chiêu trò.

Phim thu hút đông đảo khán giả trong dịp lễ 30/4 – 1/5, đạt mốc 273,1 tỷ đồng trước khi được xuất khẩu sang các nước như New Zealand, Canada, Úc,… Đây cũng là phần đạt trăm tỷ nhanh nhất chuỗi Lật Mặt được Lý Hải kỳ công xây dựng.

Đất Rừng Phương Nam phiên bản điện ảnh được kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và tác phẩm truyền hình nổi tiếng Đất Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An – một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha.

Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hoá đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước đầu thế kỉ 20.

Đất Rừng Phương Nam nhận được nhiều sự kỳ vọng trong loạt phim Việt ra mắt cuối năm 2023.

Dù tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, bộ phim vẫn chốt lại doanh thu 140,4 tỷ đồng tại Việt Nam, sau đó được xuất khẩu sang các quốc gia khác như Úc, Mỹ,… Đây cũng là bộ phim thứ 2 có sự góp mặt của Trấn Thành đạt mốc “trăm tỷ” của năm nay, tiếp tục chứng minh rằng “A Xìn” là một “bảo chứng phòng vé”.

Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy có doanh thu tốt vượt kỳ vọng của nhiều khán giả. Phim rời rạp với 121,6 tỷ đồng, đứng hạng 5 trong danh sách những phim Việt có doanh thu cao nhất trong năm 2023. Phim của của đạo diễn Võ Thanh Hòa mang phong cách hành động – hài hước với các “cú lừa” thông minh và lầy lội đến từ bộ đôi Tú (Anh Tú) và Khoa (Mạc Văn Khoa).

Tác phẩm thuần giải trí này chú trọng việc tạo tiếng cười cho người xem thông qua nhiều tình huống thăng cấp, từ một câu chuyển lừa đảo nhỏ, dần nâng cấp quy mô trở thành một phi vụ tầm cỡ. Việc khai thác quá nhiều các câu chuyện nhỏ lẻ khiến bộ phim lan man, dài dòng và chứa tình tiết dư thừa.

Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy mang mảng miếng giống các phim tương tự như Now You See Me hay Lừa Đảo Gặp Lừa Đểu.

Dù nội dung không được đánh giá cao, quyết định rời đường đua phim Tết của ekip giúp phim “một mình một ngựa” trong giai đoạn đầu tháng 3/2023. Nhờ đó, phim cán mốc trăm tỷ, trở thành vết son tiếp theo trong hành trình nghệ thuật của đạo diễn Võ Thanh Hòa.

“Chị Chị Em Em 2” – tác phẩm 18+ Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng – cũng vượt mức 100 tỷ đồng dù bị chê kịch bản yếu, lạm dụng cảnh “nóng”. Với bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, anh khai thác câu chuyện drama và bí ẩn chồng chéo về giai thoại của các mỹ nhân xưa – thứ luôn là đề tài hấp dẫn mà ít ai khai thác.

Cách làm nội dung độc đáo, cảnh quay chỉn chu và có sự đầu tư lớn giúp bộ phim thu về hơn 121 tỷ đồng, sau đó rút khỏi rạp. Đây là doanh thu “trong mơ” của nhiều bộ phim Việt.

Phim chứa yếu tố 18+ nên hạn chế về độ phủ sóng.

Ngoài những “sạn” về nội dung, Chị Chị Em Em 2 cũng gây ấn tượng với bối cảnh được đầu tư chỉn chu, trang phục bắt mắt và hoành tráng dù hơi xa lạ với người Việt thời đó. Phim cũng chinh phục được nhiều khán giả với doanh thu vượt mốc trăm tỷ.

Điều này đến từ việc khán giả đặt ra những so sánh với bộ phim Nhà Bà Nữ, khiến nhu cầu ra rạp xem để bàn luận tăng cao. Đồng thời, những phân cảnh khỏa thân – bán khỏa thân của Ngọc Trinh là điều khiến nhiều người tò mò.

Phim cuối cùng cán mốc trăm tỷ là “Người Vợ Cuối Cùng” của đạo diễn Victor Vũ. Đây cũng là lần đầu, phòng vé Việt có sáu tác phẩm doanh thu cao nhất năm đều là phim trong nước. Đạo diễn Victor Vũ cho biết xúc động khi tác phẩm đạt mốc doanh thu mới trước dịp ra mắt tại thị trường quốc tế: “Thành tích này không chỉ có ý nghĩa khích lệ lớn với tôi và ekip, mà còn chứng minh thể loại phim cổ trang luôn có sức sống riêng”.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ Oán Hận, của nhà văn Hồng Thái, Người Vợ Cuối Cùng là một bộ phim tâm lý cổ trang, lấy bối cảnh Việt Nam vào triều Nguyễn.

Phim đầu tư ở phần bối cảnh, mỹ thuật khi tái hiện cuộc sống dân làng thời phong kiến. Dù vậy, nội dung tác phẩm bị chê nhạt do kịch bản dàn trải.

Đạo diễn Victor Vũ cho biết đã tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu, đầu tư kỹ lưỡng ở khâu phục trang và bối cảnh để mang đến những khung hình non nước VN vùng Bắc bộ thơ mộng nhưng không kém hùng vĩ, thông qua sự kỳ công trong việc tái hiện những hình ảnh ở miền Bắc thời phong kiến: mái đình, phủ quan, mâm cỗ, chợ quê… với hơn 80 ngày làm việc liên tục cùng hơn 25 nhân sự của tổ thiết kế.

