Mỹ nhân “My Demon” Kim Yoo Jung tiết lộ bí mật hậu trường thú vị

Lý do nhận vai nữ chính để trở lại màn ảnh

Thêm nhiều bí mật về bộ phim đình đám My Demon (Chàng quỷ của tôi) đã được tiết lộ khi mới đây, ngôi sao hiện tượng Kim Yoo Jung cuối cùng cũng tiết lộ lý do chọn My Demon để trở lại màn ảnh.

Kim Yoo Jung đã tạm dừng việc quay phim và xuất hiện với hình ảnh lung linh quyến rũ trên Tạp chí Singles. Nữ diễn viên trẻ thu hút đám đông với những bức ảnh đẹp rực rỡ vừa được tung ra.

Ngày 20/12, hợp tác cùng một thương hiệu mỹ phẩm, tạp chí thời trang nổi tiếng này đã giới thiệu Kim Yoo Jung là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu cho số tháng 1/2024. Cô thể hiện sự thanh lịch trong trang phục mới.

Trong bộ ảnh cho cho một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, Kim Yoo Jung khoe sức hút với làn da sáng mịn, đồng thời thu hút sự chú ý của người hâm mộ với những kiểu tạo dáng đầy màu sắc. Bên cạnh buổi chụp hình, ngôi sao xinh đẹp còn tham gia trả lời phỏng vấn.

Với sự nổi tiếng liên tục của bộ phim mới My Demon trong thời gian qua, nữ diễn viên đã nói về nhân vật Do Do Hee của mình và lý do chọn bộ phim này để trở lại màn ảnh.

Đó là một câu chuyện tình lãng mạn giả tưởng kể về cuộc hôn nhân theo hợp đồng giữa nữ thừa kế tập đoàn Do Do Hee lạnh lùng và ác quỷ Jung Gu Won (Song Kang), người đã mất đi sức mạnh của mình tạm thời.

Kim Yoo Jung cho biết: “Tôi cảm thấy Do Do Hee là nhân vật thành thật về cảm xúc và có quan điểm rõ ràng. Và tôi cảm thấy rất vui khi được diễn xuất về nhân vật này”.

Cô bày tỏ tình cảm dành cho bộ phim và chia sẻ về lý do chính nhận lời tham gia dự án: “Do Do Hee là nhân vật có nhiều cảm xúc khác nhau với mỗi người cô gặp trong tác phẩm, điều này khiến tôi thấy rất hấp dẫn và khiến tôi càng muốn thể hiện cô ấy hơn”.

Kỷ niệm 21 năm vào nghề trong năm 2024

Trong khi đó, cô tiết lộ rằng sẽ kỷ niệm 21 năm kể từ khi ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2024, đánh dấu hai thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí. Cô cũng bày tỏ những cảm xúc muốn lưu giữ với tư cách là một diễn viên cũng như những mục tiêu mà cô muốn theo đuổi trong sự nghiệp.

Cô chia sẻ, “Khi tiếp tục làm diễn viên, tôi muốn trở thành một người thoải mái. Tôi không chỉ muốn trở thành một diễn viên mà còn là một người tìm thấy sự thoải mái trong bất cứ việc gì mình làm”. “Tôi nghĩ đó là cảm giác mà tôi muốn khơi dậy từ đâu đó trong ký ức của mình bất cứ lúc nào”.

Trở thành “cặp đôi màn ảnh”

Bạn diễn của cô trong “My Demon” Song Kang cũng đã chia sẻ suy nghĩ về biệt danh mà anh và bạn diễn trên màn ảnh Kim Yoo Jung có được.

Là bộ phim thống trị khung giờ vàng và nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, cặp “tình nhân màn ảnh” mới Song Kang và Kim Yoo Jung cũng đã xuất hiện trên tạp chí ELLE Korea số tháng 12/2023.

Ngay cả trước khi “My Demon” ra mắt, hai ngôi sao này đã tạo nên làn sóng về sức mạnh ngôi sao và sự ăn ý về hình ảnh ngọt ngào của họ. Nhưng có vẻ như danh tiếng của họ đã tăng lên bội phần khi hợp tác tham gia bộ phim nổi tiếng này.

Song Kang vào vai một con quỷ 200 tuổi tàn nhẫn và Kim Yoo Jung vào vai một nữ thừa kế tài phiệt hung dữ, gặp nhau vì những tình huống bất ngờ.

Trên thực tế, các tập phim gần đây đã ghi nhận mức rating cao nhất từ ​​trước đến nay và cư dân mạng thích thú với sự lãng mạn mà câu chuyện diễn ra, đồng thời đánh giá cao phản ứng hóa học giữa các nhân vật chính.

Khi tham gia cuộc phỏng vấn độc quyền với ELLE Korea, Song Kang và Kim Yoo Jung đã đề cập đến hình ảnh mới của họ là “Cặp đôi màn ảnh” đáng kinh ngạc và chia sẻ suy nghĩ về danh hiệu mới này. Ngôi sao “Dẫu biết” ngọt ngào và khiêm tốn khẳng định rằng bạn diễn (Kim Yoo Jung) chính là yếu tố dẫn đến thành công cho cặp đôi.

“Yoo Jung đang thực hiện phần việc nặng nhọc ở khía cạnh đó. Tôi nghĩ cô ấy khiến chúng tôi trở thành một cặp đôi về mặt hình ảnh”.

Phản ứng của Song Kang khi dành toàn bộ phần ghi công cho Kim Yoo Jung đã khiến công chúng ngất ngây khi họ khen ngợi phản ứng của nam diễn viên cũng như phản ứng hóa học tự nhiên của các bạn diễn trong và ngoài ống kính.

Dựa trên kỷ lục được công bố, bộ phim lãng mạn giả tưởng My Demon của SBS đã ghi nhận tỉ lệ người xem kỷ lục.

Đứng đầu danh sách K-Star được chú ý nhất

Trong khi chuyện tình nảy nở giữa Do Do Hee và Jung Gu Won tiếp tục khiến người xem ngất ngây qua từng tập phim thì phản ứng của khán giả quốc tế dành cho hai diễn viên chính Kim Yoo Jung và Song Kang cũng rất tuyệt vời và tích cực.

Lập kỷ lục mới, My Demon đã vươn lên vị trí số 1 là phim truyền hình ăn khách nhất theo Good Date Corporation.

Ngoài bộ phim, các ngôi sao chính Song Kang và Kim Yoo Jung lần lượt chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách dàn diễn viên phim truyền hình đáng chú ý nhất tuần.

Song Kang và Kim Yoo Jung đã hé lộ một chút về bộ phim của họ bằng cách tiết lộ những cảnh đáng nhớ nhất trong loạt phim hài lãng mạn.

Khi cuộc phỏng vấn diễn ra, cả hai đã được hỏi những câu chuyện hậu trường đáng nhớ của họ khi quay phim “My Demon”. Nam diễn viên điển trai nói: “Tôi nghĩ tôi đã quay rất nhiều cảnh ở nhiều địa điểm đẹp như tranh, nơi tôi có thể nhìn thấy cảnh bình minh đẹp và thậm chí cả cảnh biển tuyệt vời”.

Trong khi đó, Kim Yoo Jung cho biết cảnh quay đáng nhớ nhất đối với cô là khi cô được đến nhiều địa điểm thú vị. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tiết lộ một trong những kỷ niệm tuyệt vời mà cô có được là với Song Kang khi họ cùng khiêu vũ.

“Chúng tôi đã nhảy cùng nhau trong phim. Tôi thực sự đã luyện tập vũ đạo rất chăm chỉ. Pháo hoa nổ và âm nhạc vang lên ở cảnh đó”. Song Kang ngắt lời và đồng tình với cảm nhận của Kim Yoo Jung: “Đúng vậy. Tôi nhớ mình đã thức cả đêm để quay cảnh đó”.

Những phản ứng hóa học bùng nổ của Song Kang và Kim Yoo Jung khiến nhiều người xem say mê và thậm chí còn muốn họ hẹn hò ngoài đời thực.