Mùa Valentine 14/2, ra rạp xem gì?

“Đại tiệc” trên màn ảnh rộng mùa Valentine năm nay khá đa dạng với nhiều thể loại khác nhau, từ tâm lý tình cảm tới kinh dị.

Đa dạng phim mùa Valentine 14/2

Trong mùa Lễ tình nhân Valentine 14/2 năm nay, có 3 bộ phim Việt cùng bước vào đường đua vào ngày 11/2, đó là Bẫy ngọt ngào, Người tình và Chuyện ma gần nhà. Trong khi đó, một bộ phim nước ngoài duy nhất được công chiếu vào dịp Lễ tình nhân năm nay là Marry Me – Cưới em đi.

Thông tin mới nhất từ nhà sản xuất Bẫy ngọt ngào cho biết bộ phim sẽ ra rạp với nhãn C18. Theo đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, những cảnh nóng trong Bẫy ngọt ngào hông phải để khoe da thịt, mà nhằm mục đích tô đậm tính cách, số phận của nhân vật. Đây cũng là phân cảnh lột trần sự thật về cuộc hôn nhân hào nhoáng của Camy và Đăng Minh, khiến tất cả ngỡ ngàng. Ê-íp sản xuất cũng hé lộ phân cảnh táo bạo đầu tiên là trích đoạn nhân vật Camy (Bảo Anh) bị chồng mình là Đăng Minh (Quốc Trường) bạo hành.

Dự án Người tình của đạo diễn Lưu Huỳnh cũng được thông báo gắn nhãn 18+. Bộ phim sẽ cùng Bẫy ngọt ngào ra mắt khán giả vào ngày 11/2 sau thời gian dài kiểm duyệt cũng như bị hoãn do ảnh hưởng của COVID-19.

Là bộ phim nghệ thuật tình cảm lãng mạn, chính vì thế khi dự án Người tình vừa mới rục rịch khởi quay cho đến ngày một số hình ảnh nóng bỏng của phim được hé lộ đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông cũng như giới mộ điệu. Phim Người tình xoay quanh câu chuyện tình tay tư phức tạp và đầy trắc trở giữa nhà thiết kế thời trang trẻ sở hữu vẻ đẹp ngây dại Diễm Tình (Minh Tú) và ba người đàn đàn ông với xuất thân công việc khác nhau: Hưng (Hà Việt Dũng), Sơn (Đức Hải), Võ Thành Tâm. Không những thế, phía sau câu chuyện tình phức tạp này là những góc khuất, những bí mật khó nói của tuyến nhân vật.

Trong khi đó, bộ phim kinh dị Chuyện ma gần nhà lại là “gia vị” mới lạ trong Lễ tình nhân 14/2 năm nay. Chuyện ma gần nhà dựa trên những truyền thuyết đô thị ám ảnh và ghê rợn đậm chất Việt. Sau Bắc kim thang và Rừng thế mạng, Chuyện ma gần nhà là bộ phim thứ ba của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Dự án cũng là viên gạch đầu tiên trong vũ trụ kinh dị được lấy cảm hứng từ các truyền thuyết đô thị Việt Nam.

Từ lúc công bố, phim gây chú ý khi sử dụng hình tượng cô gái bí ẩn xuất hiện trên khắp các xe nước mía Việt Nam. Từ đây, đạo diễn Trần Hữu Tấn đã khai thác thêm nhiều câu chuyện bí ẩn khác, được truyền miệng trong dân gian nhằm tạo nên tính chất ma mị, rùng rợn đậm chất Việt. Chuyện ma gần nhà với diễn xuất của Khả Như, Mạc Can và Vân Trang, chính thức ra rạp ngày 11/2 và được kỳ vọng là tựa phim kinh dị đáng xem trong mùa Valentine năm nay.

Tác phẩm hài tình cảm Cưới em đi (Marry Me) là bộ phim nước ngoài duy nhất công chiếu mới hoàn toàn trong mùa Valentine năm nay. Phim có sự tham gia của Jennifer Lopez trong vai siêu sao ca nhạc Kat Valdez và Owen Wilson trong vai Charlie Gilbert – một giáo viên dạy toán bình thường. Một “sự cố” xảy ra khiến hai người hoàn toàn xa lạ đồng ý kết hôn và sau đó mới tới bước tìm hiểu nhau. Những gì bắt đầu như một hành động bốc đồng lại phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn bất ngờ.

Trong một thế giới mà giá trị dựa trên lượt thích và lượng theo dõi của mạng xã hội, chuyện hai người lạ mặt trái ngược tạo nên một cặp nghe như cổ tích. Ngập tràn hơi thở hiện đại, bộ phim là câu chuyện về tình yêu, mạng xã hội và người nổi tiếng.

Rạp phim ở Hà Nội sẵn sàng mở cửa, thị trường phim Việt nhộn nhịp hơn?

UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp ngày 7/2. Theo đó, thành phố phân công các phó chủ tịch UBND thành phố căn cứ lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022, tập trung các lĩnh vực: phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy tăng trưởng các ngành công nghiệp; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu Phó chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2.

Ngay khi có công văn các rạp chiếu phim tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại, các hệ thống rạp chiếu lớn ở Hà Nội đã gấp rút chuẩn bị để đón khán giả trở lại sau hơn 9 tháng đóng cửa. Cùng với đó, các nhà phát hành đã nhanh chóng đưa ra danh sách loạt phim Việt cùng nhiều bom tấn Hollywood sẽ ra rạp phục vụ khán giả với hy vọng sẽ hâm nóng phòng vé trở lại vào dịp Valentine.

Ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc nội dung của CGV cho biết hiện nay, CGV đã sẵn sàng ra mắt loạt phim để phục vụ khán giả. Ngoài các dự án phim mới sẽ được ra mắt, các bộ phim bom tấn đã lỡ hẹn trước đó với khán giả Hà Nội như: Fast & Furious 9, No Time To Die, Sing 2, Paw Patrol: The Movie, Dune, Encanto , Chìa khóa trăm tỉ, Mưu kế thượng lưu ….cũng sẽ được trình chiếu lại vào ngày 10/2 tới.

Trước đó, theo số liệu thống kê Box Office vừa công bố, doanh thu của thị trường phim Việt đầu năm Nhâm Dần giảm sâu. Cụ thể, tính từ ngày 1 đến hết ngày 5/2, Chìa khóa trăm tỉ dẫn đầu với doanh thu hơn 35,5 tỉ đồng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về 1990 (17,7 tỉ đồng) và Nhà không bán (12,9 tỉ). Ba phim dành cho thiếu nhi giữ các vị trí sau đó, lần lượt là Đấu trường âm nhạc 2 (6,8 tỉ đồng), Encanto: Vùng đất thần kỳ (6,3 tỉ) và Trạng Tý phiêu lưu ký (3,1 tỉ).

Đánh giá mức doanh thu này, nhiều chuyên gia cho rằng nếu so sánh với các phim hot của mùa phim Tết trước thì con số này khá khiêm tốn. Một phần nguyên nhân của hiện tượng này được lý giải là do Hà Nội – thị trường lớn thứ hai của cả nước – chưa mở cửa trở lại. Chính vì lẽ đó, việc các cụm rạp thủ đô được tái hoạt động mang tới kỳ vọng lớn cho cả chủ rạp, nhà sản xuất và phát hành phim, góp phần phục hồi ngành điện ảnh Việt Nam sau một giai đoạn dài hết sức khó khăn.

