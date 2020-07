Mẫu nhí Khánh An: Hạt giống vàng trong làng model Việt

Nổi bật với gương mặt khả ái, những bước đi trên sàn catwalk tự tin, cuốn hút, Khánh An đã, đang và tiếp tục chứng tỏ khả năng vượt trội của mình trong làng mẫu Việt Nam.

Bén duyên với nghề người mẫu từ năm 6 tuổi, Lê Khánh An là một trong rất nhiều mẫu nhí đạt được nhiều thành tích nổi bật, đã sải bước trên nhiều sàn diễn trong nước với vai trò làm vedette.

Đam mê catwalk đến với cô bạn 8 tuổi này rất đỗi bình thường. Chỉ thường xuyên xem các trình nghệ thuật mà không biết từ lúc nào, Khánh An đã yêu thích những bước di chuyển trên sàn runway. Từ đó, cô bạn tự mình tập luyện trước gương và bắt chước thần thái sao cho giống nhất.

Chị Bùi Như Hồng, mẹ của Khánh An cho hay: “Ngay từ bé, An đã bộc lộ năng khiếu khi bước đi trong nhà cho mẹ xem hay mở các chương trình người mẫu trên tivi biểu diễn. Lớn hơn một chút thì bé chủ động xin mẹ tìm trường đào tạo để con đi học. Mọi thứ đến với An cũng khá tự nhiên, tôi cũng không chủ động can thiệp gì mà chỉ hỏi là con có thực sự thích không, nếu có thì mẹ sẽ chiều theo ý con”.

Đôi mắt thu hút cùng gương mặt với những đường nét góc cạnh, sắc sảo chính là những ấn tượng đầu tiên của giới mộ điệu về Khánh An. Theo đuổi phong cách cá tính, khác biệt, cô mẫu nhí 8 tuổi luôn biết cách biến hóa và làm mới bản thân. Mỗi khi xuất hiện, tài năng nhí này luôn mang đến những màu sắc mới lạ, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trước tài năng và sự nghiêm túc theo nghiệp mẫu, Khánh An đã được Hoa hậu Khánh Vân trao tặng vương miện để thể hiện sự ngưỡng mộ.

Dù mới theo đuổi ánh đèn sân khấu không bao lâu nhưng Khánh An đã “bỏ túi” cho mình “kho” thành tích ai cũng phải trầm trồ: Giải thưởng trong cuộc thi Prince & Princess International tại Phuket, Thái Lan, tham gia trình diễn tại Shanghai Fashion Week, Asian Kids Fashion Week… Đặc biệt, Khánh An còn là gương mặt mẫu nhí quen thuộc liên tục xuất hiện trong những buổi trình diễn BST mới nhất của NTK Ivan Trần. Mới đây mẫu nhí còn gây bão MXH với màn catwalk mạo hiểm bên trong đạo cụ hình tròn tại Asian Kids Fashion Week 2020.

Ấp ủ khao khát trở thành người người mẫu chuyên nghiệp, được sải bước trên sàn runway của các Tuần lễ Thời trang Quốc tế, Khánh An luôn không ngừng cố gắng, học hỏi. Ngoài giờ học văn hóa trên trường, khi có thời gian rảnh mẫu nhí 8 tuổi lại miệt mài trau chuốt từng bước đi của mình trên các sàn diễn.

Có thể nói, các sàn diễn của thời trang nhí Việt Nam luôn có dấu chân của Khánh An như một sự khẳng định bản lĩnh của cô bé “tài không đợi tuổi” này. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và cố gắng vượt bậc, mẫu nhí được kỳ vọng trở thành gương mặt “làm mưa làm gió” thị trường thời trang Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung trong tương lai.

Theo VTV

