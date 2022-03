Mất đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Lady Gaga vẫn nhận lời trao giải tại Oscar 2022

Người hâm mộ khá bất ngờ khi thấy tên Lady Gaga vẫn sẽ xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 mặc dù nữ ca sĩ/diễn viên không nhận được đề cử nào.

Mới đây, Viện Hàn lâm đã chính thức công bố 6 người đầu tiên sẽ trao giải tại Oscar 2022, trong đó có nữ ca sĩ/diễn viên Lady Gaga. Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi năm nay, Lady Gaga đã không nhận được đề cử nào dù đã có màn hóa thân xuất sắc trong House of Gucci.

Như vậy, mặc dù chủ nhân bản hit Shallow không có mặt trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng những người hâm mộ vẫn có thể chứng kiến sự xuất hiện của cô trên sân khấu lễ trao giải Oscar. Ở thời điểm hiện tại, Viện Hàn lâm vẫn chưa công bố giải thưởng mà Lady Gaga sẽ trao giải tại Oscar năm nay.

Tạo hình của Lady Gaga trong “House of Gucci”. (Ảnh: MGM)

Trước đó, khán giả yêu điện ảnh đã vô cùng bất ngờ khi “Mẹ Quái vật” không có tên trong hạng mục đề cử Oscar lần thứ 94. Nguyên nhân là do vai diễn của cô trong House of Gucci đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình điện ảnh, đồng thời cô cũng có tên trong danh sách đề cử của nhiều lễ trao giải uy tín như Quả cầu vàng, SAG Awards, BAFTA… Với House of Gucci, bộ phim cũng vắng mặt khỏi hạng mục quan trọng Bộ phim xuất sắc nhất, thay vào đó chỉ nhận được 1 đề cử duy nhất hạng mục Hóa trang xuất sắc nhất.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 dự kiến ​​phát sóng trên ABC vào ngày 27 tháng 3 (theo giờ Mỹ). Lần đầu tiên kể từ lễ năm 2018, lễ trao giải năm 2022 được ấn định sẽ có 3 người dẫn chương trình, đó là Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes.

Theo VTV

Lượt xem: 2