Maggie Gyllenhaal chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Film Independent Spirit Awards lần thứ 37

Lễ trao giải Film Independent Spirit Awards lần thứ 37 vừa diễn ra sáng nay (7/3). Với “The Lost Daughter”, Maggie Gyllenhaal đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Film Independent Spirit Awards là giải thưởng được tổ chức thường niên, vinh danh những tác phẩm hay nhất trong phim độc lập và truyền hình. Năm nay, lễ trao giải được tổ chức tại Santa Monica Pier ở California.

Thông thường, Film Independent Spirit Awards thường được tổ chức vào thứ Bảy trước lễ trao giải Oscar. Tuy nhiên, Film Independent đã thông báo rằng họ sẽ dời buổi lễ lên ba tuần trong năm nay như một cách để tăng cường tác động của nó đối với cuộc đua Oscars, sau khi chương trình truyền hình Quả cầu vàng bị hủy bỏ.

Năm nay, “Zola” dẫn đầu các hạng mục phim với bảy đề cử, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ chính và nam phụ. Theo sát ngay sau là “The Novice” với năm đề cử và “The Lost Daughter” và “Wild Indian” với bốn đề cử. Ở hạng mục truyền hình, sáu chương trình được đề cử hai lần: “Blindspotting”, “It’s a Sin”, “Rutherford Falls”, “Them: Covenant”, “The Underground Railroad” và “We Are Lady Parts.” Ngoài ra, “Reservation Dogs” được đề cử cho loạt phim mới có kịch bản hay nhất, sẽ được trao giải cho dàn diễn viên truyền hình xuất sắc nhất trong buổi lễ.

Nam diễn viên phụ xuất sắc gọi tên Troy Kotsur, phim “CODA”. (Ảnh: 2022 Film Independent Spirit Awards – Show Invision)

Trong buổi lễ, giải thưởng Robert Altman, được trao cho đạo diễn của một bộ phim, đạo diễn casting và dàn diễn viên chính, sẽ được trao cho đoàn làm phim “Mass” – bộ phim của Fran Kranz kể về bốn phụ huynh gặp nhau sau một vụ nổ súng ở trường học. Film Independent cũng đã công bố ba người chiến thắng trong Giải thưởng Nhà làm phim mới nổi, trao khoản trợ cấp tiền mặt 25.000 USD cho ba người chiến thắng. Alex Camilleri (“Luzzu”) giành giải Someone to Watch Award, Lizzie Shapiro (“Shiva Baby”) giành giải Nhà sản xuất và Jessica Beshir (“Faya Dayi”) giành giải Truer Than Fiction.

Maggie Gyllenhaal đã giành 2 giải tại Lễ trao giải Film Independent Spirit Awards lần thứ 37 – Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất cho phim “The Lost Daughter”. Đây là lần đầu tiên Maggie Gyllenhaal thử sức trong vai trò đạo diễn.

Dưới đây là danh sách những người chiến thắng của Film Independent Spirit Awards lần thứ 37 vừa được trao:

Phim nước ngoài hay nhất: “Drive My Car”

Nam diễn viên chính xuất sắc: Simon Rex, “Red Rocket”

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Taylour Paige, “Zola”

Đạo diễn xuất sắc nhất: Maggie Gyllenhaal, phim “The Lost Daughter”

Quay phim xuất sắc: Passing (Eduard Grau)

Dàn diễn viên xuất sắc nhất trong New Scripted Series: Reservation Dogs

Diễn nữ xuất sắc nhất trong New Scripted Series: Thuso Mbedu, “The Underground Railroad”

Diễn nam xuất sắc nhất trong New Scripted Series: Lee Jung-jae, “Squid Game”

Loạt phim tài liệu hoặc không có kịch bản mới hay nhất: “Black and Missing”

Kịch bản mới hay nhất: “Reservation Dogs”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Ruth Negga, “Passing”

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Troy Kotsur, “CODA”

Kịch bản hay nhất: Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”

Biên tập xuất sắc: “Zola” (Joi McMillon)

Phim tài liệu xuất sắc: “Summer of Soul”

Theo VTV

