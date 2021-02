Lương Triều Vỹ và Nhậm Đạt Hoa tái hợp trong phim mới

Sau khi kết thúc phim Shang-Chi: Legend of The Ten Rings của Marvel, Lương Triều Vỹ đã trở lại Hong Kong cho dự án tiếp theo của mình.

Mặc dù có một vài chi tiết đã được công bố, tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Lương Triều Vỹ háo hức nhất là bộ phim mới cũng sẽ có sự tham gia của nam diễn viên Nhậm Đạt Hoa. Theo thông tin, phim mới này được chuyển thể từ một sự kiện có thật gây chấn động từ những năm 1970.

Nhiều người bày tỏ rằng họ rất hào hứng khi được chứng kiến ​​sự tái hợp của hai ngôi sao điện ảnh lớn nhất Hong Kong. Trong quá khứ, cả hai từng hợp tác với nhau trong phim Bullet in the Head năm 1990 nhưng họ không có nhiều cảnh cùng nhau. Thay vào đó, họ chia sẻ thời lượng trên màn ảnh nhiều nhất với nhau là năm 1985 bộ phim Police Cadet ’85 của đài TVB. Trong phim này, Lương Triều Vỹ đóng vai một sĩ quan thăng tiến nhanh và Nhậm Đạt Hoa đóng vai một thanh tra hư hỏng. Những cảnh diễn ấn tượng của cả hai đã khiến người xem say đắm và đưa sự nghiệp của họ lên một tầm cao mới.

Lương Triều Vỹ và Nhậm Đạt Hoa trong một cảnh phim cũ.

Đã gần 36 năm kể từ lần hợp tác quan trọng cuối cùng của Lương Triều Vỹ và Nhậm Đạt Hoa, người xem rất háo hức được thấy họ trở lại màn hình. Nhậm Đạt Hoa gần đây đã từ Trung Quốc trở về Hong Kong vào dịp Tết Nguyên đán. Dù có lịch làm việc dày đặc nhưng anh đã xin nghỉ vài ngày để dành thời gian cho vợ và con gái trước khi quay trở lại làm việc.

Trong khi đó, trước khi khởi quay cho bộ phim mới, người ta thấy Lương Triều Vỹ chạy việc vặt quanh thành phố. Nhiều người thấy anh bước vào một trung tâm thương mại nhưng không dành nhiều thời gian để mua sắm. Người ta thấy anh đeo khẩu trang và để kiểu tóc dài xù xì phù hợp với nhân vật của anh trong bộ phim mới.

Lương Triều Vỹ tại trung tâm mua sắm gần đây Theo VTV

