Lee Sung Kyung tiết lộ quá khứ gia đình phá sản, ở khu người nghèo

Đây là lần đầu công chúng Hàn Quốc biết về quá khứ nghèo khó của nữ diễn viên “Tiên nữ cử tạ” Lee Sung Kyung.



Trong số phát sóng mới nhất của Seri Money Club trên JTBC, Lee Sung Kyung xuất hiện với tư cách khách mời. Cũng trong chương trình, cô đã lần đầu lên tiếng về tin đồn cô sinh ra trong gia đình tài phiệt, có cuộc sống “ngậm thìa vàng”.

“Khi bốn tuổi, cha tôi có một nhà máy nhưng vì hỏa hoạn mà chúng tôi phá sản. Vì vậy, chúng tôi sống trong một căn hộ rộng 25m2 cho đến khi trung học”, nữ diễn viên kể.

“Có một lần bạn tôi ghé thăm để lấy ô và chứng kiến nơi tôi ở nhỏ thế nào, bạn ấy hỏi – Bạn sống thế nào ở nơi này? Lúc đó tôi vô cùng bối rối. Bố tôi có một chiếc xe cũ, khi tới trường tôi sẽ bảo ông để tôi xuống xe từ xa”, cô nói.

Lee Sung Kyung cho biết cô luôn giữ tinh thần lạc quan dù hoàn cảnh sống khó khăn. Cô không còn ước bản thân được sinh ra trong gia đình giàu có.

“Thường thì nếu cuộc sống khó khăn, không khí trong gia đình cũng không tốt. Nhưng gia đình tôi luôn lạc quan và có mục tiêu rõ ràng. Gia đình tôi mơ ước chuyển đến một căn hộ 100m2 vì vậy tôi đã treo trong nhà bức ảnh một ngôi nhà mẫu và hình chiếc SUV, rồi cầu nguyện. Sẽ tốt hơn nếu tôi được trưởng thành trong một gia đình giàu có không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi biết ơn vì mình đã có nhiều kỷ niệm bên gia đình mình”, Lee Sung Kyung tâm sự.

Lee Sung Kyung đăng ký khoa Piano của nhạc viện, tuy nhiên khi biết thông tin về cuộc thi tuyển người mẫu, cô đã tham gia vì có sự hỗ trợ của bố mẹ. Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Lee Sung Kyung đã giúp bố mẹ trả toàn bộ số nợ. Cô cũng dành thời gian để chăm sóc gia đình, đưa bố mẹ đi du lịch.

Lee Sung Kyung sinh năm 1990. Năm 2014, Lee Sung Kyung lần đầu tham gia diễn xuất với bộ phim It’s Okay, That’s Love. Cô trở thành nữ diễn viên kiêm người mẫu đầu tiên đầu tiên trực thuộc YG Entertainment và YGKPlus. Một số tác phẩm tiêu biểu của Lee Sung Kyung có thể kể đến Cheese In The Trap, Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo, Dr. Romantic 2, Doctors…

