Lãnh Thanh ‘Nơi giấc mơ tìm về’: Vẻ đẹp như tài tử nhưng đến vai quần chúng cũng từng bị từ chối, tiền nhà 1 triệu/tháng vẫn không trả nổi

Lãnh Thanh: Khởi đầu tôi kiếm vai quần chúng cũng khó

Học IT nhưng ra trường anh lại khởi nghiệp bằng… diễn xuất. Sao anh không học nghệ thuật từ đầu mà lại “đi đường vòng” như vậy, vì anh có ngoại hình và gương mặt điển trai mà?

– Chắc do cái số đấy chị! Nghệ thuật đến với tôi như là sự “đưa đường dẫn lối” vậy. Lúc đầu học IT vì thích, thấy nó thời thượng nhưng ra trường thì nghề này bão hòa. Lớp 50 đứa con trai học IT nhưng ra trường chỉ vài người theo được, còn lại là bán bảo hiểm, môi giới bất động sản, bán ô tô… Do không tìm được việc đúng nghề, tôi Nam tiến tìm cơ hội thay đổi. Lúc vào cũng không phải bén duyên nghệ thuật ngay mà làm thuê rất nhiều việc không liên quan, cho đến một ngày được người bạn học sân khấu điện ảnh năm 3 giới thiệu. Khởi đầu là những vai quần chúng.

Lãnh Thanh có khởi đầu là những vai quần chúng

Không được đào tạo chuyên về điện ảnh, chỉ dựa vào hình thức bên ngoài khiến anh gặp trở ngại thế nào khi lần đầu đến với nghiệp diễn?

– Tôi còn nhớ năm 2016-2017, tôi Nam tiến bằng số tiền 2 triệu đồng vay của mẹ. Lúc mới vào, cuộc sống khó khăn vô cùng, tôi làm rất nhiều việc để sống trước đã. Không có gia đình, bạn bè ở bên, mọi thứ đều ở trạng thái bắt đầu. Lúc đó tôi chỉ xin đóng vai quần chúng thôi mà cũng còn khó. Có vai rồi thì đạo diễn yêu cầu không được mở miệng nói câu nào. “Cái cậu miền Bắc kia, đừng có lên tiếng nhá, không là chúng tôi lại mất công lồng tiếng lại” – đã quần chúng rồi còn không có thoại thì chị hiểu là nó thê thảm thế nào rồi. Nhưng mà không sao cả, đó cũng là kỉ niệm để mình biết rằng con đường thành công không bao giờ là dễ dàng.

Sau này làm nhiều rồi tôi mới biết, hóa ra đến vai quần chúng cũng không “đắt” là bởi cái mặt mình nó “vênh” quá, nhìn không khổ sở tí nào lại còn trắng quá nữa. Sau này tôi đã cố gắng làm cho mình đen đi nhưng chỉ vài bữa là trắng lại hồi. Cũng may trời không phụ lòng người. Đến đầu năm 2017, tôi được tham gia một bộ phim ngắn. Cơ hội dần mở ra khi mọi người thấy tôi chụp poster đẹp quá mới kêu đi chụp lookbook. Mấy năm sau đó, tôi khá nhiều show chụp lookbook và sống được là nhờ làm mẫu ảnh.

Nhiều người nhìn tôi và hỏi “có phải đàn ông chuẩn không”

Đẹp trai, cao ráo, ăn nói có duyên, những năm đầu vào nghề hẳn là anh khó tránh khỏi bị “gạ gẫm”?

– Khi vào Sài Gòn, do mới học đại học xong, chưa phải làm việc gì vất vả nên tôi khá là trắng trẻo, dẫn đến sự ngờ vực về giới tính. Nhiều người hỏi thẳng tôi có phải “đàn ông chuẩn” không. Cũng vì ngoại hình như thế mà tôi nhận kha khá lời mời cafe, ăn tối, đi nước ngoài từ những người đàn ông không quen biết. Do cũng có nghe kể nhiều nên tôi thường cẩn thận hỏi lại gặp về vấn đề gì, job đó của đơn vị nào mời… Đoán được ý thì sẽ từ chối luôn chứ không đợi đi gặp rồi mới hỏi.

Hay có lần tôi nhận được tin nhắn mời đóng quảng cáo ở Thái Lan, cát-xê 40 triệu đồng, nhưng chỉ được đi một mình. Tôi lại tự đặt câu hỏi, vì sao lại chỉ được đi một mình nhỉ? Qua một số người bạn nhiều kinh nghiệm và từng trải hơn, tôi hiểu đó là “gạ gẫm”.

Ăn mì tôm ròng rã mấy tháng trời, tiền nhà 1 triệu/tháng cũng không trả nổi

Đến nay, anh đóng nhiều phim điện ảnh, làm mẫu ảnh, xuất hiện trong các MV ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng… thì đã mua được nhà, xe chưa?

– (cười). Xin trả lời rất thật rằng đến giờ tôi chưa mua được gì cho mình cả, ngoài những thứ thiết yếu phục vụ cho công việc, cuộc sống như quần áo, mấy đôi giày mình thích. Cứ như tình cảnh hiện nay thì chắc mua được mấy viên đá hoa lát trong nhà thôi chứ mua cả ngôi nhà thấy xa vời quá.

Chính vì lý do như vậy mà nhiều người đã ngả nghiêng theo thời thế, không còn kiên định như ban đầu nữa…

– Tôi hiểu rằng cái gì đến với mình dễ dàng thì cũng ra đi dễ dàng, đặc biệt là bằng các mối quan hệ kiểu “có đi có lại” như thế.

Trước khi nổi tiếng, nam diễn viên từng không có tiền để ăn và trả tiền nhà

Trước khi có tên tuổi như hiện tại, nhiều tháng liền món ăn chủ yếu của tôi là mì tôm. Thời điểm đó tôi cùng mấy người bạn thuê chung 1 căn chung cư ở quận 3, chia ra chỉ có hơn 1 triệu/tháng nhưng cũng không trả nổi. Buồn bã vì không có vai diễn, tôi từng có ý định bỏ nghề để làm bảo vệ vì thấy lương khá cao: 10 tiếng sẽ được 8 triệu, trực 12 tiếng được 10 triệu…

Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng trong quá khứ, bố tôi đã chấp nhận đi làm những công việc đó để tôi có cơ hội học tập. Người ta nói ‘con hơn cha là nhà có phúc’, thế mà tôi lại đi theo con đường đó thì thật phụ công của bố.

Vậy nên tôi đã quyết định dù mỗi ngày phải ăn mì tôm đi chăng nữa thì vẫn xuất hiện ở phim trường. Tôi chấp nhận làm những công việc như bê đồ, pha nước cho diễn viên, làm hậu trường… Nhờ những việc này tôi “học lỏm” được nhiều thứ, cũng hiểu hơn nhiệu vụ của mỗi bộ phận trong đoàn làm phim. Đến năm 2018 tôi “chạm tay” vào bộ phim đầu tiên là Thưa mẹ con đi, rồi sau đó là Chị chị em em, Cô gái từ quá khứ, Khi ta hai lăm…,

Lãnh Thanh trong phim “Thưa mẹ con đi”

Là gương mặt mới, lần đầu Bắc tiến tham gia phim của VFC, anh thấy đạo diễn mời anh vào phim này vì đẹp trai hay là vì diễn trước đó ở phim điện ảnh?

– Tôi nghĩ mình được mời vì đẹp trai!

Nếu vì thế thì rất có thể chỉ qua một phim là sẽ mất hút luôn đấy, vì cái đọng lại cuối cùng vẫn là tài năng chứ không phải hình thức…

– Thế nên là tôi mới đang rất áp lực đây…

Lãnh Thanh: Đóng phim truyền hình là để được người nhà thấy mình trên tivi

Đã có nhiều bộ phim của VFC có các diễn viên phía Nam tham gia và khá thành công nhưng gần đây cũng đã trở nên bão hòa rồi. Sự xuất hiện của anh ở thời điểm này, dù có nhiều yếu tố ấn tượng nhưng anh có sợ là “đúng người nhưng không đúng thời điểm” không?

– Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi thú vị này vì đó là điều tôi khá trăn trở khi nhận được lời mời từ đạo diễn Trịnh Lê Phong. Nhìn những gì tôi đang có, nhiều người nghĩ rằng kiểu gì tôi cũng sẽ nổi tiếng ở phim này thôi nhưng tôi có suy nghĩ thận trọng hơn. Không thể thấy thành công của người khác mà nghĩ rằng tôi cũng sẽ thành công giống vậy. Nếu không có thiên thời địa lợi nhân hòa, biết đâu sẽ nhận thất bại? Tôi luôn luôn ở trong trạng thái chuẩn bị những điều xấu nhất. Trước mắt, ở lần đầu tiên này, tôi chỉ mong phim của mình sẽ được mọi người theo dõi mỗi ngày mà thôi.

Gương mặt đậm chất điện ảnh khiến Lãnh Thanh thể hiện được nhiều dạng vai

Cái tên Lãnh Thanh nổi tiếng trong Nam hơn ngoài Bắc. Lần quay lại này động lực lớn nhất của anh là gì?

-Thứ nhất để thoả mãn đam mê của mình. Thứ hai, Thanh rất mong muốn gia đình, bạn bè và hàng xóm ở quê mọi người có thể thấy Thanh trên tivi. Vì mọi người ở quê suốt ngày thắc mắc, bảo tôi làm diễn viên, nghe nói nổi tiếng lắm mà mở ti vi lên không thấy bao giờ. ‘Nơi giấc mơ tìm về’ là cơ hội để tôi thử thách với phim truyền hình.

