La Vân Hi – Ngô Thiến tái hợp trong “Người theo đuổi ánh sáng”

Cặp đôi Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm của “Bên nhau trọn đời” sẽ một lần nữa nên duyên trên màn ảnh với dự án “Người theo đuổi ánh sáng”.

Sáng 5/7, đoàn làm phim Người theo đuổi ánh sáng đã tổ chức lễ khai máy tại Tô Châu. Dự án có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng là Ngô Thiến và La Vân Hi. Đây là lần thứ 3 cặp nghệ sĩ hợp tác. Trước đó họ từng cùng tham gia Bên nhau trọn đời và Thượng cổ tình ca nhưng chỉ đóng vai phụ.

Poster phim Người theo đuổi ánh sáng

Người theo đuổi ánh sáng kể về câu chuyện của một nhóm tình nguyện viên từ các ngành khác nhau tham gia đội cứu hộ dân sự, trải qua nhiều thử thách, cuối cùng họ cũng trở thành những người cứu hộ thực thụ. Phim dự kiến 40 tập, do Mao Vệ Ninh làm đạo diễn.

La Vân Hi và Ngô Thiến tại lễ khai máy

Trong phim, La Vân Hi đảm nhận vai La Bản, còn Ngô Thiến đảm nhận vai Triển Nhan. Sự hợp tác của cả hai rất được khán giả trông đợi. Bởi từ sau khi cùng tham gia dự án Bên nhau trọn đời cách đây 7 năm, sự tương tác ăn ý giữa cặp đôi đã khiến khán giả “đẩy thuyền” cho màn tái hợp này trong nhiều năm qua.

Hình ảnh Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời từng khiến nhiều khán giả xao xuyến

Trên những bức ảnh hậu trường lễ khai máy, dễ dàng nhận ra La Vân Hi và Ngô Thiến trò chuyện rất thân thiết. La Vân Hi ngày càng trẻ trung và điển trai hơn so với thời điểm đóng Bên nhau trọn đời, còn Ngô Thiến sau khi có gia đình lại có dáng vẻ trưởng thành hơn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim dự kiến sẽ quay trong 100 ngày và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Hiện tại, thông tin về thời điểm phát sóng vẫn chưa được công bố.

