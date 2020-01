Kim Soo Hyun sẽ xuất hiện trong “Crash Landing On You”?

Nam diễn viên nổi tiếng được cho là đang trong quá trình thảo luận để xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Crash Landing On You” trong vai trò là khách mời.

Bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn mới của kênh tvN với sự tham gia của hai diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin đang tạo được sức hút rất lớn.

Vào ngày 5/1, Sports Donga cho biết Kim Soo Hyun đã nhận được lời mời tham gia phim với vị trí là khách mời trong Crash Landing On You. Đoàn làm phim cũng đã chọn được thời gian quay để không vướng lịch trình bận rộn của nam diễn viên. Kim Soo Hyun có thể sẽ quay phim trong một tuần nếu anh đồng ý nhận lời đóng vai này.

Một nguồn tin từ đoàn làm phim Crash Landing On You tiết lộ đúng là Kim Soo Hyun đã có cuộc thảo luận với đoàn làm phim.

Nếu đồng ý đóng Crash Landing On You thì đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun sau hai bộ phim truyền hình là My Love From the Star và Producer. Công ty quản lý mới của Kim Soo Hyun cũng xác nhận nam tài tử đang trong quá trình thảo luận.

Trước đó, Kim Soo Hyun đang trong quá trình thương thảo để trở lại màn ảnh nhỏ thông qua bộ phim truyền hình mới của kênh tvN là Psycho But It’s Okay với nữ diễn viên Seo Ye Ji. Bộ phim dự kiến phát sóng vào tháng 6.

