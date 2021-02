Khiếu nại được rút, MV của Sơn Tùng M-TP sẽ sớm trở lại

Đây là khẳng định từ GC, người đã khiếu nại bản quyền đối với MV Chúng ta của hiện tại trên nền tảng Youtube.

Người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP đang xôn xao khi MV Chúng ta của hiện tại bất ngờ biến mất trên Youtube. Khi tìm kiếm MV này, khán giả chỉ nhận được thông báo: “Video này không còn khả dụng do GC khiếu nại về bản quyền”.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là bởi giai điệu của bài hát Chúng ta của hiện tại giống video Bruno Mars Type Beat ‘IS YOU MINE của GC. Bruno Mars Type Beat IS YOU MINE được đăng trên kênh GC từ tháng 5/2019 và hiện đạt hơn 3,4 triệu lượt xem.

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Sơn Tùng M-TP vẫn chưa có bất cứ một phản hồi nào về sự việc. Những thông tin xung quanh vụ việc chưa được cả hai bên công bố chi tiết. Dẫu vậy, phía GC – đơn vị khiếu nại quyền MV của Sơn Tùng M-TP – cũng nhiều lần khẳng định rằng sản phẩm này sẽ sớm trở lại.

GC viết trên kênh Youtube cá nhân: “Video của Sơn Tùng M-TP sẽ được Youtube khôi phục lại, các bạn hãy thoải mái. Tôi cũng muốn nó trở lại”.

Được biết, GC là một nhà sản xuất âm nhạc chuyên làm các beat instrumentals. GC sở hữu tài khoản Instagram mang tên GC.beats với hơn 7.000 người theo dõi và chỉ có vỏn vẹn một bài đăng. GC gia nhập Youtube từ tháng 6/2017, đến tận thời điểm hiện tại đã mang về khoảng 37.9 triệu lượt xem toàn kênh.

