Justin Timberlake “giải cứu thế giới” cùng Red Velvet trong “Trolls 2“

Cùng với Justin Timberlake, “Trolls 2” còn có sự góp giọng của các nghệ sĩ khác như Mary J. Blige, Kelly Clarkson và đặc biệt là nhóm nhạc Red Velvet.

Mới đây, tác phẩm hoạt hình được mong đợi “Trolls: The World Tour” bất ngờ tung trailer mới rực rỡ sắc màu với cốt truyện hấp dẫn với những ca khúc hot nhất.

Tiếp nối thành công của phần phim thứ nhất với doanh thu 350 triệu USD trên toàn cầu, “Trolls: The World Tour” theo chân đôi bạn quỷ có tính cách trái ngược Poppy (Anna Kendrick) và Branch (Justin Timberlake). Nhiệm vụ lần này của Poppy và Branch cam go hơn nhiều khi số phận của tộc quỷ lùn và cả thế giới âm nhạc đang nằm trong tay họ.

Trailer mở đầu bằng sự kiện Poppy và Branch khám phá ra rằng thế giới rộng lớn ngoài kia còn rất nhiều tộc quỷ lùn, và mỗi tộc lại đại diện cho một thể loại âm nhạc. Tất cả cùng hợp thành một thế giới rộn ràng và tràn ngập vui tươi. Thế nhưng cuộc sống tươi đẹp ấy đang bị đe dọa hủy hoại bởi Barb – nữ hoàng dòng nhạc rock. Cô nàng ích kỷ này âm mưu chiếm lấy cả 6 sơi dây đàn đại diện cho 6 tộc quỷ và biến tất cả cư dân quỷ lùn trở thành những “xác sống” chỉ tôn thờ nhạc rock. Không còn cách nào khác, Poppy và Branch phải dấn thân vào cuộc phiêu lưu giải cứu thế giới và vũ khí của họ chính là âm nhạc.

Phản diện của Trolls 2 là một nữ nghệ sĩ nhạc rock toan tính ích kỷ.

Cũng như phần một, bộ phim không thể thiếu vắng những ca khúc kinh điển khiến khán giả háo hức và nhún nhảy theo nhịp nhạc. Trong đoạn trailer, khán giả được thấy nhóm bạn trình bày bản pop “Wannabe” đình đám của nhóm Spice Girls và ca khúc huyền thoại “Who let the dogs out”. Và dĩ nhiên sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nhắc đến sự trở lại của “Can’t stop the feelings”- ca khúc chủ đề đã góp phần làm nên thành công rực rỡ của phần đầu tiên.

Đặc biệt, người hâm mộ hào hứng khi nhận ra giọng ca của các ngôi sao âm nhạc gạo cội của từng dòng nhạc trong vai các nhân vật đại diện. Trong đó, “ông hoàng nhạc rock” Ozzy Osbourne thủ vai Vua Trash của tộc Rock, huyền thoại âm nhạc Gustavo Dudamel sắm vai vai Trollzart của tộc Cổ điển, giọng ca nội lực Mary J. Blige trong vai Nữ hoàng của tộc Funk và danh ca Kelly Clarkson đóng vai bà trùm của tộc Country. Nổi bật hơn cả là sự góp giọng của nhóm nhạc đình đám Red Velvet, sẽ đại diện cho dòng nhạc K-pop thịnh hành.

Dàn sao góp giọng trong “Trolls 2”.

Phần âm nhạc của “Trolls: The World Tour” vẫn do nam ca sĩ kiêm diễn viên chính Justin Timberlacke đích thân sản xuất. Bộ phim quy tụ dàn sao khổng lồ đến từ cả Hollywood lẫn giới âm nhạc. Bên cạnh các diễn viên quen thuộc từ phần trước như Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden hay Ron Funches, phim còn chào các nhân tố mới ẩn chứa nhiều thú vị như Sam Rockwell, Jamie Dornan, Kenan Thompson.

Đạo diễn của bộ phim, Walt Dohrn tâm sự: “Chúng tôi đã cố gắng làm nên một tác phẩm khác biệt bằng cách đưa thật nhiều màu sắc vào bộ phim. Qua các nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rằng màu sắc thực sự có thể khiến con người cảm thấy hạnh phúc. Vì thế, chúng tôi mong muốn đứa con tinh thần của mình mang lại cho người xem cảm giác vui vẻ”./.

