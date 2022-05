Justin Bieber: “Hôn nhân không chữa lành những vấn đề của tôi”

Justin Bieber thú nhận từng cho rằng hôn nhân có thể giải quyết mọi vấn đề tâm lý của anh, tuy nhiên sau đó anh đã phải thất vọng vì điều này là không thể.

Justin Bieber mới đây đã có buổi phỏng vấn với Apple Music nhằm chia sẻ về đời sống tinh thần của anh. Trong đó, anh khẳng định đã từng suy sụp nặng nề khi nhận ra hôn nhân không thể cứu vãn những vấn đề riêng mà anh gặp phải.

“Đó thực sự là cả một hành trình. Tôi nhớ khi mới kết hôn, tôi cứ nghĩ rằng hôn nhân sẽ giúp tôi giải quyết mọi vấn đề nhưng sự thật là không. Tôi đã suy sụp tinh thần thật sự”, nam ca sĩ chia sẻ, “Tôi cảm thấy như một kẻ đạo đức giả vậy”.

Justin Bieber và vợ Hailey trên thảm đỏ Grammy 2022. (Ảnh: Getty Images)

Giải thích thêm về điều này, giọng ca Peaches cho biết: “Bạn muốn vợ mình làm điều gì đó mà bản thân bạn còn không làm. Điều đó khiến tôi nhìn vào gương và nhận ra mình không phải người mà minh nghĩ mình sẽ trở thành. Đó là kết quả của những chấn thương và hoàn cảnh sống của tôi”.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Justin Bieber trấn an người hâm mộ khi khẳng định anh đã hoàn toàn vui vẻ và tích cực ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, nam ca sĩ hé lộ anh đang thực hiện một album mới, theo sau hit Justice của năm 2021. Tuy nhiên, thời gian album ra mắt vẫn chưa được bàn đến.

“Tôi chưa nghĩ về ngày phát hành album mới nhưng chúng tôi đang hoàn thiện nó rồi”, chủ nhân bản hit What Do You Mean chia sẻ, “Album sắp xong rồi và nó thực sự rất hay. Tôi rất háo hức và album sẽ được ra mắt sớm thôi”.

