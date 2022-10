Jungkook (BTS) – Nghệ sĩ solo K-Pop được đề cử nhiều nhất trong lịch sử People’s Choice Awards

Jungkook của BTS tiếp tục chứng minh sự thành công trong âm nhạc của mình với tư cách một nghệ sĩ solo.

Theo nguồn tin từ Allkpop, Jungkook – thành viên nhóm nhạc đình đám BTS – đã chính thức trở thành nghệ sĩ solo K-Pop sở hữu nhiều đề cử nhất trong lịch sử lễ trao giải Mỹ People’s Choice Awards. Đáng chú ý, Jungkook làm được điều này khi nam thần tượng chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp solo vào đầu năm nay với bản nhạc phim mang tên Stay Alive.

Cụ thể, trong số các hạng mục đề cử cho People’s Choice Awards năm nay, thành viên nhỏ tuổi nhất BTS đã mang về cho mình 2 đề cử cá nhân ở 2 hạng mục khác nhau. Hạng mục đầu tiên chính là hạng mục quan trọng MV của năm. Jungkook nhận được đề cử này nhờ màn kết hợp của anh cùng nam ca sĩ Charlie Puth trong bản hit Left and Right. Đáng chú ý, ở hạng mục này, Jungkook sẽ phải tự cạnh tranh với chính nhóm nhạc của mình khi Yet To Come cũng có mặt trong số các ứng cử viên được đề cử.

(Ảnh: Pinterest)

Một đề cử khác của Jungkook chính là ở hạng mục Màn kết hợp của năm, cũng với ca khúc Left and Right. Có thể nói, mặc dù chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp solo nhưng Jungkook đã nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường âm nhạc. Đây là thành tích cá nhân vô cùng đáng nể của “em út” BTS.

Như vậy, Jungkook đã trở thành thần tượng K-Pop đầu tiên từng nhận được đề cử cho giải People’s Choice Awards. Anh cũng là nghệ sĩ solo K-Pop thứ hai sau PSY được đề cử cho giải thưởng này.

Sau khi thông tin được đăng tải, Charlie Puth đã gửi lời chúc mừng tới Jungkook và bày tỏ sự vui mừng của mình khi được cùng “chia sẻ” đề cử tại lễ trao giải People’s Choice Awards.

Năm nay, lễ trao giải People’s Choice Awards sẽ được diễn ra vào ngày 6/12 tại California. Chương trình cũng được phát sóng trực tiếp trên sóng NBC.

Theo VTV

Lượt xem: