Josh Hutcherson: Chàng trai tài năng và vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp

Dịp Halloween này, nam diễn viên Josh Hutcherson sẽ trở lại màn ảnh với “5 đêm kinh hoàng” (tựa gốc: Five Nights at Freddy’s) – phim kinh dị chuyển thể từ tựa game đình đám cùng tên tới từ nhà Blumhouse. Từ một gương mặt trẻ, Hutcherson vươn lên trở thành ngôi sao của loạt Hunger Games nổi tiếng cùng hàng loạt vai diễn nặng ký. Đến với bộ phim kinh dị của Blumhouse, anh vào vai Mike Schmidt, vì để trang trải cuộc sống và chăm sóc em gái mình, anh đã nhận công việc làm nhân viên bảo vệ ca đêm cho nhà hàng Freddy Fazbear’s Pizza đáng sợ và bị nguyền rủa.

Vụt sáng từ “trai ngoan” Peeta của Hunger Games

Sinh năm 1992, Hutcherson bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ trước khi lên 10. Sau nhiều hợp đồng quảng cáo và các dự án phim nhỏ. Sau vài lần xuất hiện nhỏ trong điện ảnh và truyền hình, nam diễn viên 13 tuổi đã thu hút được sự chú ý đáng kể nhờ vai chính trong bộ phim gia đình dành cho tuổi mới lớn “Little Manhattan” (2005) và bộ phim giả tưởng “Zathura” (2005) do Jon Favreau đạo diễn. Tiếp đến là những vai diễn phiêu lưu trong các bộ phim “Bridge to Terabithia” và “Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant”. Anh cũng từng xuất hiện trong bộ phim “Journey to the Center of the Earth” (2008) cùng nam diễn viên Brendan Fraser. Bốn năm sau ở tuổi 18, Josh Hutcherson được Lionsgate lựa chọn để sánh vai cùng Jennifer Lawrence trong loạt “The Hunger Games”.

“The Hunger Games” ra mắt năm 2012 và những tác phẩm sau đó của series trở thành một trong những thương hiệu ăn khách bậc nhất toàn cầu. Hutcherson nhận được Giải thưởng Điện ảnh MTV cho “Sao nam xuất sắc nhất” và nhiều lời ngợi khen cho vai diễn Peeta Mellark.

Sức hút của “The Hunger Games” đưa Josh Hutcherson trở thành sao toàn cầu, giúp anh có được bước đệm đến với hàng loạt hợp đồng điện ảnh và truyền hình. Đồng thời, đây cũng là thử thách cho anh vượt qua cái bóng của Peeta. Hậu “The Hunger Games”, tài tử thử sức với series hài “Future Man” (2017 – 2020), phim hài “The Disaster Artist” (2017), phim giật gân “Burn” (2019), gần đây nhất là dự án khoa học viễn tưởng “57 Seconds” (2023).

Josh Hutcherson được nhớ đến với khả năng kết nối với khán giả thông qua cảm xúc. Nam diễn viên thể hiện sự linh hoạt thông qua đa dạng các kiểu nhân vật mà anh hóa thân, từ hài hước đến kịch tính. Trong “The Hunger Games”, Hutcherson có một màn trình diễn đòi hỏi cả thể chất và tinh thần trong vai Peeta Mellark, một cung thủ tuổi teen chiến đấu để giành lấy mạng sống trong các trận đấu tử thần. Thành công của các bộ phim chứng tỏ khả năng đảm nhận những vai diễn phức tạp và đầy thử thách của anh.

Josh Hutcherson và Jennifer Lawrence

Bên cạnh sự nghiệp đa năng đáng chú ý, Josh Hutcherson sử dụng nền tảng của mình để lên tiếng về các vấn đề quan trọng như nạn bắt nạt và sức khỏe tâm thần. Nam diễn viên là một người thẳng thắn ủng hộ đấu tranh cho quyền bình đẳng của người đồng tính. Anh hợp tác chặt chẽ với nhóm Straight But Not Narrow, nhóm giáo dục những thanh niên dị tính về quyền của người đồng tính.

Sẵn sàng cùng “5 đêm kinh hoàng”

Nhân vật chính trong loạt game cũng như bộ phim “Five Nights at Freddy’s” là Mike Schmidt – một thanh niên gặp nhiều rắc rối phải nhận một công việc quái lạ: làm bảo vệ ca đêm cho một khu vui chơi nhà hàng bỏ hoang. Freddy Fazbear’s không phải là một quán pizza bình thường, nhưng Mike cũng không phải tự nhiên mà làm công việc này. Cậu ta đang gồng gánh trách nhiệm chăm sóc cho em gái nhỏ với rất nhiều sự can đảm.

Josh Hutcherson không phải là tín đồ của video game nguyên tác nhưng đã nhanh chóng bị chinh phục bởi thế giới của “Five Nights at Freedy’s” khi bắt tay vào thực hiện dự án. Thủ vai Mike, anh biết mình cần phải chơi và hiểu được game để có sự chuẩn bị tốt nhất.

“Trò chơi rất căng và rất ghê. Khi tôi tìm hiểu về fandom và những thông tin bên lề, mọi thứ thực sự ấn tượng”. Mặc dù bộ phim có nhiều chi tiết giả tưởng nhưng Hutcherson muốn tập trung vào tính nhân văn trong câu chuyện. “Thế giới của Five Nights rộng lớn hơn thực tế nên chúng tôi muốn đưa các nhân vậy này trở nên gần gũi với khán giả.”

Khi Mike mới 12 tuổi, em trai Garrett của cậu bị bắt cóc bởi một kẻ lạ mặt ngay tại công viên. Mike và bố mẹ chỉ cách đó có vài bước chân khi chuyện xảy ra. Ký ức đó vẫn ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ – đó là lý do Mike không ngừng tìm kiếm em trai cũng như sẵn lòng làm tất cả để bảo vệ em gái Abby (Piper Rubio).

“Mike gồng gánh sức nặng của cả thế giới trên vai. Cậu ấy phải gánh vác vai trò của một người cha, trong khi đối mặt với những sang chấn tâm lý của bản thân”. Hutcherson đã mang lại chiều sâu và sự chân thành về mặt cảm xúc cho vai diễn then chốt của “5 đêm kinh hoàng”, đạo diễn Emma Tammi nói: “Có rất nhiều diễn viên tuyệt vời đã có những hình dung khác nhau về Mike, nhưng chúng tôi vẫn trở lại với Josh”.

Cha đẻ trò chơi và nhà sản xuất phim Scott Cawthon đã rất ấn tượng với màn trình diễn của Josh Hutcherson: “Khi xem cậu ấy tôi cảm thấy anh chàng này thực sự gần gũi và dễ mến, bạn sẽ muốn thấy cậu ấy thành công với những gì mình chọn lựa”.