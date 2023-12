Ji Chang Wook: Mỹ nam màn ảnh Hàn đa tài được yêu mến

Mỹ nam màn ảnh Hàn Quốc Ji Chang Wook ra mắt khán giả lần đầu tiên ở dòng phim truyền hình và phim điện ảnh Hàn vào năm 2008, với vai diễn trong phim Người đẹp ngủ trong rừng và phim truyền hình You Stole My Heart.

Cho đến khi đóng cùng Wi Ha-joon của phim Squid Game trong phim The Worst of Evil, Ji Chang Wook đã làm khán giả phải thán phục về tài năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn của mình suốt 15 năm qua.

Siêu sao Hàn Quốc Ji Chang Wook xuất hiện trên màn ảnh trong loạt phim truyền hình The Worst of Evil, và tái hiện vai diễn cảnh sát chìm trong thế giới ngầm cùng với diễn viên Squid Game Wi Ha-joon.

Vai diễn này đánh dấu sự khác biệt lớn so với những bước ngoặt ấn tượng của anh trong các dự án gần đây như The Sound of Magic và bộ phim truyền hình cảm động If You Wish Upon Me. Phim The Worst of Evil cho thấy phạm vi hoạt động của nam diễn viên có sức hút vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp kéo dài 15 năm đầy tự hào.

Bước ngoặt sự nghiệp bắt đầu từ sự chán học

Lớn lên ở Kyunggi, một tỉnh gần với thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Ji Chang Wook mồ côi cha từ nhỏ và được mẹ nuôi dưỡng.

Ban đầu anh là một sinh viên không có mục đích và chán nản với việc học hành, nhưng tất cả đã thay đổi khi anh phát hiện ra năng lực bản thân cũng có những khía cạnh có thể phát huy tốt.

Sau đó, Ji Chang Wook học nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Dankook và sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu sự nghiệp ở lĩnh vực sân khấu nhạc kịch.

Anh xuất hiện trong bộ phim đầu tiên, Người đẹp ngủ trong rừng vào năm 2008 và ra mắt màn ảnh nhỏ cùng năm trong bộ phim truyền hình dài tập You Stole My Heart.

Ngoài sự nghiệp diễn viên đầy ấn tượng, Ji Chang Wook còn được biết đến là một cậu bé tận tụy và tình cảm với mẹ. Ở tuổi 36, anh vẫn sống cùng với mẹ để tự chăm sóc bà.

Tại sao anh lại được yêu quý nhiều như vậy?

Với 25,7 triệu người theo dõi trên Instagram, bạn có thể nhầm lẫn khi nghĩ Ji Chang Wook là kiểu diễn viên có được lượng người theo dõi trung thành nhờ là một gương mặt đáng tin cậy trên màn ảnh, đảm nhận các loại vai diễn một cách đầy tâm huyết. Nhưng sự thật thì anh đã luôn thay đổi theo thời gian và trở nên tốt hơn sau mỗi vai diễn.

Mặc dù là một diễn viên có lối diễn xuất linh hoạt ngay từ đầu, nhưng Ji Chang Wook lần đầu đã làm phải lòng người xem thông qua hàng loạt bước ngoặt ấn tượng trong các bộ phim truyền hình cổ trang.

Sau khi chứng kiến ​​sự nổi tiếng bùng nổ ở Trung Quốc nhờ thành công của bộ phim truyền hình Healer, anh bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hoa ngữ như The Whirlwind Girl 2 và Mr. Right.

Sau đó, anh đã tách khỏi công ty quản lý tài năng lâu năm của mình để thành lập công ty của riêng mang tên Spring Company, cùng với người quản lý đã gắn bó 10 năm.

Ji Chang Wook được yêu mến không chỉ vì sự hiện diện trên màn ảnh mà còn vì giọng hát quyến rũ, thu hút và được lòng rất nhiều người hâm mộ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã xuất hiện trong các vở nhạc kịch sân khấu nổi tiếng và góp giọng cho một số bài hát được sử dụng trong nhiều bộ phim truyền hình khác nhau.

Gia tài riêng tạo nên dấu ấn của một ngôi sao

Ji Chang Wook trở nên nổi tiếng vào năm 2010 khi anh được chọn vào vai một vận động viên trượt băng tốc độ đường ngắn người Mỹ gốc Hàn trong bộ phim truyền hình Smile Again, bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng trong 15 tuần và mang về cho nam diễn viên trẻ giải thưởng xuất sắc trong KBS Drama Awards.

Một năm sau, anh gây ấn tượng với vai một kiếm sĩ bảnh bao trong bộ phim hành động cổ trang Warrior Baek Dong-soo . Từ đây, anh trở thành diễn viên được xếp hạng vững chắc trong làng giải trí Hàn với một giải thưởng khác, giải ngôi sao tại Giải thưởng Phim truyền hình SBS, đã củng cố con đường trở thành ngôi sao của giới giải trí xứ kim chi.

Những dấu ấn mang tính biểu tượng

Năm 2013, Ji Chang Wook một lần nữa đóng vai chính trong bộ phim cổ trang lớn, lần này là câu chuyện cung điện đầy mưu mô Hoàng hậu Ki cùng với người đẹp Ha Ji-won.

Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn với tỷ suất người xem chỉ đạt mức cao nhất là 30%. Ji Chang Wook đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá và được bình chọn giải thưởng xuất sắc khác, lần này là ở MBC Drama Awards, mang về cho anh huy chương bạc từ tất cả các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc.

Ji Chang Wook sau đó đã thể hiện những pha hành động của mình trong bộ phim kinh dị về âm mưu truyền thông Healer vào năm 2014. Mặc dù chỉ thành công khiêm tốn ở quê nhà, nhưng bộ phim đã thành công vang dội ở Trung Quốc.

Ji Chang Wook trong Hoàng hậu Ki

Một bộ phim hành động-kinh dị khác của Ji Chang Wook là The K2 , trong đó anh vào vai một người lính ăn mặc bảnh bao phải chạy trốn khỏi Hàn Quốc và minh oan cho mình sau khi bị buộc tội giết người yêu. Bộ phim được quay một phần ở Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha.

Năm 2020, Ji Chang Wook có một bước đi tuyệt vời khi vào vai một nhân vật vô cùng quyến rũ trong bộ phim hài lãng mạn nổi tiếng Backstreet Rookie, dựa trên nguyên tác một webtoon.

Ji Chang Wook vào vai một nhân viên cửa hàng tiện lợi đẹp trai nhưng vụng về, bị buộc phải thuê một cô gái trẻ nóng nảy, do Kim Yoo Jung thủ vai, người lần đầu tiên tiếp cận anh khi còn là một thiếu niên nhiều năm trước, nhờ anh mua thuốc lá cho cô ấy.

Bốn năm sau bộ phim Fabricated City năm 2017 , Ji Chang Wook trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim kinh dị về bom hẹn giờ Hard Hit .

Được phát hành vào thời điểm cao điểm của đại dịch COVID-19, do vậy mà bộ phim chỉ được một lượng nhỏ khán giả đón xem, nhưng những ai mạo hiểm đi xem thì lại bị mê hoặc bởi chủ đề hấp dẫn của bộ phim.

Sau đó, nam diễn viên bận rộn với một số dự án mới như việc anh sẽ vào vai người dự báo thời tiết đối diện với Shin Hye Sun trong bộ phim lãng mạn Welcome to Samdalri của JTBC.

Sau đó, Ji Chang Wook sẽ trở lại phim truyền hình cổ trang cùng với Jeon Jong-seo (Ballerina) trong Queen Woo for Tving, bộ phim mà anh sẽ xuất hiện sau nhiều năm.

Ngoài ra, Ji Chang Wook hiện đang quay phim Revolver, bộ phim mới nhất của nhà làm phim đáng kính Oh Seung-wook (The Shameless), cùng với các nữ diễn viên Jeon Do-yeon và Lim Ji-yeon.