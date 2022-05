Jennifer Lopez ưu tiên gia đình hơn sự nghiệp

Với việc chuẩn bị kết hôn với Ben Affleck, Jennifer Lopez khẳng định ưu tiên số một của cô vẫn luôn là gia đình.

Mới đây, nữ ca sĩ/diễn viên Jennifer Lopez đã chia sẻ về cuộc sống của mình trong lá thư gửi người hâm mộ On The JLo. Trong đó, nữ nghệ sĩ bận rộn của Hollywood khẳng định ưu tiên của mình đã thay đổi rất nhiều so với khi bắt đầu làm nghề.

“Điều cực kì quan trọng với tôi, đặc biệt là lúc này, chính là việc phải ưu tiên cuộc sống riêng tư của mfinh chứ không phải công việc”, ngôi sao Marry Me chia sẻ, “Khi tôi có con vào 14 năm trước, tôi đã bắt đầu nghĩ khác đi. Mọi thứ đều thay đổi đối với tôi”.

“Từng chút, từng chút một, quan điểm của tôi đã thay đổi và trở thành mối quan hệ công việc – cuộc sống lành mạnh hơn. Đặc biệt là giờ tôi chuẩn bị kết hôn, ưu tiên số một và đầu bảng của tôi chính là gia đình”, nữ ca sĩ nói thêm.

Jennifer Lopez hiện đã đính hôn với “tình cũ” Ben Affleck. (Ảnh: Getty Images)

Cũng trong lá thư này, Jennifer Lopez tiết lộ việc cân bằng giữa các vai trò người phụ nữ, người mẹ , người vợ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm trong nghề, nữ ca sĩ nhận ra rằng đã đến lúc sự nghiệp cần tạm gác lại để tập trung gắn kết gia đình hơn nữa.

Thời gian gần đây, Jennifer và Ben Affleck khiến khán giả không khỏi háo hức khi xác nhận đã nối lại tình xưa sau 18 năm. Những người hâm mộ hi vọng có thể sớm chứng kiến cái kết đẹp của cặp đôi “tình cũ” này. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đã đính hôn nhưng ngày tổ chức hôn lễ vẫn chưa được hé lộ.

Theo VTV

Lượt xem: 2