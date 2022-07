Jennie (BLACKPINK) lần đầu tham gia phim truyền hình Hollywood

Nhiều khán giả đã nhận ra Jennie có mặt trong nhiều cảnh quay khác nhau trong trailer của bộ phim mới mang tên “The Idol”.

Mới đây, tại buổi concert của The Weeknd, nam ca sĩ đã hé lộ một trích đoạn trong loạt phim truyền hình mới The Idol do anh và Lily-Rose Depp thủ vai chính. Trong đó, nhiều khán giả ngay lập tức nhìn thấy sự xuất hiện của Jennie – thành viên nhóm nhạc K-Pop BLACKPINK – trong nhiều phân cảnh của bộ phim này.

Trong đoạn trailer, Jennie được nhìn thấy có mặt trong một câu lạc bộ, kế bên là nữ chính Lily-Rose Depp. Mặc dù không rõ vai diễn của nữ thần tượng trong bộ phim này là gì, tuy nhiên, việc Jennie tách mình khỏi các hoạt động thường thấy để thử sức trong mảng điện ảnh đã là một điều vô cùng đáng khen ngợi. Như vậy, ngoài sự nghiệp âm nhạc, khán giả hoàn toàn có thể trông đợi được thấy Jennie với tư cách là một diễn viên trong tương lai. Trong BLACKPINK, người đầu tiên thử sức ở mảng diễn xuất chính là chị cả Jisoo.

Hình ảnh Jennie (BLACKPINK) xuất hiện bên cạnh Lily-Rose Depp trong trailer phim “The Idol”. (Ảnh: HBO Max)

The Idol là một bộ phim lấy bối cảnh của ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay. Theo đó, loạt phim tập trung khai thác câu chuyện của một thủ lĩnh giáo phái thời hiện đại (The Weeknd thủ vai). Người này có một mối quan hệ khá phức tạp với một ngôi sao nhạc pop đang lên (Lily-Rose Depp thủ vai).

Cũng theo như phần giới thiệu của trailer, bộ phim này sẽ khai thác “câu chuyện tình yêu buồn tẻ nhất”. Điều này khiến một số người hâm mộ của Jennie lo lắng khi bộ phim có yếu tố tình ái và có thể không phù hợp đối với nhiều người hâm mộ trẻ tuổi. Tuy vậy, đây vẫn là một bước tiến lớn của Jennie khi lần đầu tiên tham gia một loạt phim truyền hình của Mỹ, do hãng HBO Max sản xuất. Bộ phim cũng dự kiến sẽ gây được tiếng vang lớn khi đạo diễn của phim chính là Sam Levinson – người đứng sau thành công của Euphoria.

