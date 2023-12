Jason Momoa tiết lộ ước mơ nghề nghiệp thuở thơ ấu

Cụ thể, Jason Momoa đã bày tỏ tình yêu của anh ấy đối với đại dương, sau đó lưu ý rằng tất cả những gì anh ấy muốn khi lớn lên, là trở thành một nhà khoa học về sinh vật biển: “Tất cả những gì tôi muốn trở thành là một nhà khoa học về sinh vật biển. Điều này hợp lý vì tôi được học tập và phát triển như một nhà khoa học” – Momoa trải lòng trong chương trình.

Theo nam tài tử, công việc của anh sẽ là bảo vệ đại dương và các quốc đảo nhỏ. Ngoài ra anh cũng mong muốn thành lập một công ty nước với sứ mệnh loại bỏ chai nước nhựa dùng một lần.

Jason Momoa từng muốn trở thành một nhà khoa học sinh vật biển khi còn nhỏ.

Có lẽ, ước mơ thuở thơ ấu của Jason Momoa đã phần nào thành hiện thực, khi anh lọt vào mắt xanh của Warner Bros và thủ vai siêu anh hùng trong “Aquaman” của Vũ trụ điện ảnh DC. Trong phim, nam tài tử vào vai Arthur Curry, con lai giữa loài người và dân Atlantis. Anh có sức mạnh vô song, có khả năng giao tiếp với các sinh vật biển.

Jason Momoa sau đó đã chứng minh việc lựa chọn anh là không hề sai lầm. Sau khi công chiếu, “Aquaman” nhận được vô số lời khen từ giới phê bình, khán giả và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất vũ trụ điện ảnh DC. “Aquaman” cũng đã biến tên tuổi của Jason Momoa lên một tầm cao mới ở Hollywood.

Jason Momoa từng tiết lộ với truyền thông rằng anh được sinh ra trong văn hóa thờ thủy thần do đó được vào vai Hải vương trong “Aquaman” là điều vô cùng vinh dự với anh cũng như dòng họ Momoa. Sắp tới, nam diễn viên sẽ trở lại với phần 2 của “Aquaman” mang tên “Aquaman and The Lost Kingdom”.