Jane Campion làm nên lịch sử giải Oscar – Người phụ nữ đầu tiên 2 lần được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất

Với đề cử Đạo diễn xuất sắc vừa được công bố tại Oscar 2022, Jane Campion đã ghi tên mình vào lịch sử – là người phụ nữ đầu tiên 2 lần được đề cử tại hạng mục này.

Jane Campion nhận được đề cử Đạo diễn xuất sắc năm nay nhờ vào tác phẩm nổi tiếng của bà là “The Power of the Dog”. Trước đó, bộ phim cũng đã giúp Jane giành được giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Venice năm ngoái và giành thêm một đề cử tại Giải thưởng Đạo diễn của Hiệp hội Hoa Kỳ . Đề cử Oscar đầu tiên của Campion cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc là vào năm 1994 với phim “The Piano” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 66. Jane đã giành được giải Oscar cho Kịch bản gốc năm đó.

Năm nay, với “The Power of the Dog” của Jane Campion, ngoài đề cử cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc, còn nhận được nhiều đề cử Oscar ở các hạng mục như Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc (cho Benedict Cumberbatch), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (cho Kristen Dunst), Nam diễn viên phụ xuất sắc (cho Kodi Smitt-McPhee và Jesse Plemons), Kịch bản chuyển thể hay nhất, Biên tập, Nhạc phim hay nhất và Quay phim xuất sắc. Ari Wegner, giám đốc hình ảnh của bộ phim, hiện là người phụ nữ thứ hai được đề cử tại giải Oscar ở hạng mục Quay phim.

Đạo diễn hình ảnh Ari Wegner (bên trái) và Đạo diễn – Biên kịch – Nhà sản xuất Jane Campion trên trường quay “The Power of the Dog”. (Ảnh: Netflix)

Campion được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc Oscar 2022 cùng với các tên tuổi như Steven Spielberg (phim “West Side Story”), Kenneth Branagh (phim “Belfast”), Paul Thomas Anderson (phim “Licorice Pizza”) và Ryusuke Hamaguchi (phim “Drive My Car”).

Cho đến năm nay, trong lịch sử Oscar, chỉ có 7 phụ nữ được đề cử Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất, gồm: Lina Wertmüller cho phim “Seven Beauties”, Campion cho phim “The Piano” và “The Power of the Dog”, Sofia Coppola cho “Lost in Translation”, Kathryn Bigelow cho “The Hurt Locker”, Greta Gerwig cho “Lady Bird”, Chloé Zhao cho “Nomadland” và Emerald Fennell cho “Promising Young Woman”. Bigelow và Zhao là hai người chiến thắng duy nhất trong số 7 phụ nữ được đề cử. Năm mà cả Zhao và Fennell đều nhận được đề cử đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử giải Oscar có hai nhà làm phim nữ tranh giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

“The Power of the Dog” là tác phẩm chuyển thể của Campion từ tiểu thuyết cùng tên của Thomas Savage năm 1967.

