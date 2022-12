James Cameron đã hoàn thành nhiều cảnh quay cho “Avatar” phần 3 và 4

Mặc dù “Avatar 2” chỉ vừa được ra mắt khán giả nhưng đạo diễn James Cameron đã hoàn toàn sẵn sàng cho hai phần phim mới tiếp theo.

Trong buổi phỏng vấn với Entertainment Weekly, đạo diễn James Cameron cho biết ông đã quay xong nhiều cảnh quay dành cho phần 3 và phần 4 của bom tấn Avatar. Nguyên nhân là do đây là những cảnh quay có sự tham gia của các diễn viên trẻ. Ông buộc phải quay trước để có sự thống nhất về tuổi tác của các nhân vật cho hai phần sau.

“Nếu tôi không quay sớm thì hiệu ứng sẽ khá là giống Stranger Things. Tôi thích series đó, nhưng những nhân vật đáng ra vẫn đang ở lứa tuổi học sinh thì trông diễn viên lại như 27 tuổi rồi vậy”, đạo diễn chia sẻ, “Thật ra cũng không sao, chỉ là chúng ta không tin nổi những nhân vật ấy lại vẫn còn đi học thôi”.

Phần 2 của Avatar cũng chào mừng sự trở lại cũng những diễn viên nhí “đã lớn”. Trinity Jo-Li Bliss chỉ mới 7 tuổi khi được tuyển vai nhưng giờ đã 13 tuổi. Jack Champion 12 tuổi khi nhận vai và giờ cậu ấy cũng đã 18 tuổi.

(Ảnh: Disney)

Để loạt phim trở nên chân thật với người xem nhất, đạo diễn 68 tuổi đã bắt tay vào công việc quay phim từ sớm, điều này cũng chứng tỏ độ tỉ mỉ, sự chỉn chu và đầu tư của ông cho dự án phim lần này.

Cũng trong buổi phỏng vấn, nhà sản xuất Jon Landau cũng tiết lộ rằng mỗi phần phim sẽ có các quần xã sinh vật mới.

“Mỗi phần sẽ giới thiệu tới khán giả những bộ tộc mới, nền văn hóa mới trên Pandora”, nhà sản xuất chia sẻ, “Những nhân vật này sẽ là một phần của quá trình tiến hóa đang diễn ra. Có những gia tộc khác mà các bạn sẽ được gặp gỡ trong các phần phim tiếp theo”.

Ở thời điểm hiện tại, phần 2 mang tên Avatar: The Way of Water đang làm tâm điểm tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Bộ phim được kì vọng sẽ trở thành bom tấn mới của năm nay và phá nhiều kỉ lục doanh thu phòng vé. Trong khi đó, phần 3 của Avatar dự kiến ra mắt vào ngày 20/12/2024.

Avatar: The Way of Water đang có mặt tại các rạp phim trên toàn quốc.

Theo VTV

