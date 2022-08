Hyun Bin trở lại màn ảnh rộng với “Confidential Assignment 2: International” sau khi kết hôn

“Confidential Assignment 2: International” đã tung trailer chính thức thông báo sự trở lại của Hyun Bin sau khi kết hôn với nữ diễn viên Son Ye Jin.

“Confidential Assignment 2: International” – phần tiếp theo của bộ phim “Confidential Assignment” được phát hành vào năm 2017 – đã được xác nhận sẽ phát hành vào tháng tới. Trailer chính thức của phần phim mới đã được phát hành vào ngày 1/8 (giờ Hàn Quốc) và thu hút được nhiều sự chú ý với dàn diễn viên mới như Daniel Henney.

“Confidential Assignment 2: International” kể về một nhiệm vụ khác giữa thám tử Bắc Triều Tiên Rim Cheol Ryeong (do Hyun Bin thủ vai) và thám tử Hàn Quốc Kang Jin Tae (do Yoo Hae Jin thủ vai) gặp lại nhau để truy bắt một tổ chức tội phạm toàn cầu. Hai người hợp tác với FBI Jack ở nước ngoài (do Daniel Henney thủ vai) và bắt đầu một nhiệm vụ bí mật khác giữa ba quốc gia.

Có nhiều dự đoán vì “Confidential Assignment” đầu tiên đã thu hút được nhiều sự yêu thích dẫn đến việc nhà sản xuất quyết định thực hiện phần tiếp theo này. Ngoài ra, đây sẽ là lần trở lại rạp chiếu của Hyun Bin lần đầu sau khi kết hôn với Son Ye Jin.

