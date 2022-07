“Huyền thoại K-Pop” Super Junior đã quay trở lại

Vào ngày 12 tháng 7, Super Junior đã thực hiện một cuộc họp báo trực tuyến thông báo phát hành album đầy đủ thứ 11 của họ, Vol.1, “The Road: Keep on Going”.

Super Junior đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trực thuộc SM Entertainment phát hành 11 album đầy đủ trong suốt sự nghiệp của họ. Tại cuộc họp báo, nói về thành tích này, Leeteuk cho biết: “Có rất nhiều nghệ sĩ trực thuộc SM Entertainment, nhưng Super Junior đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong công ty phát hành album đầy đủ thứ 11. Album thậm chí còn có ý nghĩa hơn vì điều đó, và đó là cơ hội cho Super Junior để trang trí một trang khác trong lịch sử của K-Pop”.

Thành viên Leeteuk. (Ảnh: SM Entertainment)

Yesung cũng nói thêm về ý nghĩa của album này đối với các thành viên của nhóm: “Ý tưởng phát hành album với hai chữ số giống như một giấc mơ. Cảm giác như mới hôm qua tôi đã đến SM, nhưng bây giờ chúng tôi đang phát hành album thứ 11 của mình. Tôi rất xúc động”.

Thành viên Eunhyuk tại cuộc họp báo. (Ảnh: SM Entertainment)

Cũng trong cuộc họp báo trực tuyến diễn ra ngày 12/7, khi được hỏi về bí quyết có thể ở bên nhau lâu đến như vậy (Super Junior vừa kỷ niệm 17 năm ra mắt trong năm 2022), Eunhyuk cho biết: “Không có thứ gọi là bí mật cho sự trường tồn của một nhóm. Nhưng theo ý kiến ​​của tôi, có lẽ đó là bởi vì tất cả chúng tôi đều có sức chịu đựng tốt”.

(Ảnh: SM Entertainment)

“The Road : Keep on Going” có tổng cộng 5 ca khúc. Với album này, Super Junior sẽ hát nên những câu chuyện tình yêu trưởng thành thông qua góc nhìn và các thể loại âm nhạc đa dạng. Nhóm cho biết “The Road : Keep on Going” như một bến đỗ đặc biệt. Album chứa đựng câu chuyện của các thành viên với việc nhìn lại quá khứ trước đó và chuẩn bị cho bước tiếp theo ở hiện tại.

Giữa quá khứ và tương lai, như cái tên “The Road : Keep on Going”, Super Junior đang tiếp tục tiến bước không ngừng. Các thành viên thực hiện album đầy đủ 11 với hy vọng sẽ càng khiến niềm tin về hành trình đó thêm phần chắc chắn.

Theo VTV

