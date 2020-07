“How You Like That” của BLACKPINK lọt top BXH Billboard 100

Không nằm ngoài dự đoán, ca khúc tái xuất của BLACKPINK mang tên “How You Like That” đã giúp các cô gái lọt top 40 trong BXH Billboard 100.

Mới đây, Billboard đã công bố danh sách bảng xếp hạng top 100. Trong đó, đáng chú ý chính là việc BLACKPINK đã lọt top BXH này với ca khúc mới tái xuất trong thời gian qua How You Like That.

Cụ thể, sau khi công phá với hàng loạt kỉ lục mới, BLACKPINK đã ghi tên mình vào vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng danh tiếng Billboard 100. Đây cũng là lần thứ 5 các cô gái nhà YG có mặt trong top 100 và là lần thứ trong top 40 của bảng xếp hạng này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc BLACKPINK vẫn giữ vững danh hiệu nữ nghệ sĩ K-Pop có thứ hạng cao nhất trên Billboard, đồng thời là nữ nghệ sĩ K-Pop có nhiều ca khúc lọt top bảng xếp hạng Billboard nhất. Đây là một thành tích đáng nể mà nhóm BLACKPINK đã đạt được.

Việc BLACKPINK lọt top BXH Billboard 100 với “How You Like That” là điều đã được dự đoán từ trước.

Chưa dừng lại ở đó, cùng với How You Like That, 4 cô nàng Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã giành vị trí quán quân tại bảng xếp hạng World Digital Song Sales. Đây cũng là thành tích cao nhất của một nhóm nhạc nữ từ trước tới nay.

Trước đó, BLACKPINK cũng đã xô đổ mọi kỉ lục trên nền tảng YouTube khi YouTube xác nhận 4 cô gái đã trở thành nghệ sĩ sở hữu MV nhiều lượt xem nhất trong 24h đầu tiên với 86,3 triệu, vượt qua kỉ lục trước đó của BTS với Boy With Luv (74,6 triệu lượt xem). Đáng chú ý, những cô gái nhà YG đã phá được kỉ lục này ngay cả khi YouTube thắt chặt thuật toán tính view hơn trước. Ngoài ra, bộ tứ còn xác lập kỉ lục khi How You Like That trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem và 200 triệu lượt xem nhanh nhất từ trước đến nay.

Nhiều khán giả dự đoán rằng, đây chưa phải là kỉ lục cuối cùng của BLACKPINK với How You Like That. Rất có thể trong thời gian sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục công phá với nhiều kỉ lục mới hơn nữa. Có thể nói, BLACKPINK đã có màn tái xuất vô cùng thành công, hứa hẹn sẽ là một năm đầy bùng nổ với những cô gái này.

