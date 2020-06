Hồng Diễm: Đóng ít phim là lợi thế của tôi

Hồng Diễm đã đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” thể loại phim truyền hình tại giải Cánh diều 2019 vừa được công bố ngày 12/5 tại Hà Nội.

Sau 10 năm gắn bó với màn ảnh nhỏ, nhờ vai Khuê, người vợ bất hạnh trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”, Hồng Diễm đã đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” thể loại phim truyền hình tại giải Cánh diều 2019 vừa được công bố ngày 12/5 tại Hà Nội.

Xuất thần trong những cảnh say

Phim “Hoa hồng trên ngực trái” của đạo diễn Vũ Trường Khoa dài 34 tập thu hút đông đảo người xem nhờ kịch bản kịch tính, diễn xuất chân thực của dàn diễn viên. Khuê (Hồng Diễm) kết hôn với Thái (Ngọc Quỳnh) từ khi còn là sinh viên vì trót có bầu. 10 năm ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng con, Khuê không còn để ý đến bản thân. Hồng Diễm chia sẻ: “Trong phim tôi vào vai Khuê bị chồng đánh mắng mà vẫn phải nhẫn nhịn. Tôi diễn bị nhập vai đến nỗi lúc nghỉ ngơi nói chuyện với anh Quỳnh tôi vẫn cắm ca cắm cảu khiến mọi người trong đoàn làm phim nói tôi ghét lây cả Thái ngoài đời”.

Hồng Diễm.

Cảnh quay ấn tượng nhất với Hồng Diễm là những lúc say rượu. Chị chia sẻ, khi đọc 5 tập đầu kịch bản “Hoa hồng trên ngực trái”, chị đã định không nhận vai vì sợ giống vai Dung trong “Cả một đời ân oán”. Tuy nhiên, đọc những tập tiếp theo có những cảnh Khuê say rượu thì chị đã quyết định nhận lời bởi đây là thử thách mới của chị.

Khi xem phim, ai cũng nghĩ Diễm phải say thực mới có thể diễn xuất cảnh say xuất thần như vậy. Tuy nhiên, Hồng Diễm cho biết, chị hoàn toàn tỉnh táo khi diễn cảnh này. Người chuếnh choáng trong trường đoạn này lại là Hồng Đăng (Bảo) và Ngọc Quỳnh (Thái). Cả hai đều bảo không chịu nổi cái kiểu thổi phì phì của Hồng Diễm, vì nó khiến không gian ngột ngạt làm cho người ta lảo đảo như say rượu vậy.

Với gương mặt hiền lành, khả ái, Hồng Diễm được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” vào vai những phụ nữ nhẹ nhàng, yếu đuối, thậm chí nhu nhược. Lý giải về điều này, Hồng Diễm cho biết, chị chỉ là diễn viên tay ngang nên khi chọn vai diễn hợp với tính cách, chị sẽ thể hiện dễ dàng hơn. “Tôi biết được hạn chế của mình, vì không được đào tạo bài bản sẽ khó đảm nhận được những vai diễn gai góc. Những vai diễn của tôi na ná như nhau nên tôi cũng không dám nhận nhiều phim vì sợ khán giả sẽ nhàm chán. Có thể vì đóng ít phim cũng là lợi thế của tôi để mỗi vai diễn tôi cũng để lại ít nhiều dấu ấn trong lòng khán giả” – Hồng Diễm chia sẻ.

Mong chờ một vai diễn cá tính

Hồng Diễm từng gắn bó với sàn catwalk. 6 năm trong nghề người mẫu chị từng phải chịu nhiều điều tiếng vì thời đó quan niệm đánh giá người mẫu còn nặng nề. Thậm chí ngày đó, chị hay đi diễn ở quán bar còn bị đánh giá “hư”. Nghe những lời như vậy, Hồng Diễm cũng thấy buồn, tuy nhiên chị trân trọng khoảng thời gian đó vì nó là bước đệm đưa chị đến với nghệ thuật.

Hồng Diễm kể về cơ duyên đưa chị đến với điện ảnh. Thời đó ngoài làm người mẫu, chị còn ghi hình quảng cáo, làm MC truyền hình nên đã được mời đi casting phim “Chàng trai đa cảm”. “Đến ngày quay mà tôi không biết phải làm những gì, diễn như thế nào. Thêm nữa lại phải đóng cặp với anh Việt Anh – người sau bộ phim “Chạy án” đang rất hot nên tâm trạng không khỏi lo lắng. Khi chưa đến lượt quay, tôi đứng quan sát mọi người, sau đó, tôi diễn phần nhiều theo bản năng. Rất mừng là tôi không bị đạo diễn Trung Dũng mắng, thậm chí còn được anh khen: “Diễm ơi anh tin sau này em thành ngôi sao, cố gắng phát huy – Lời khen này đã tạo động lực để tôi đến với điện ảnh”, Hồng Diễm nhớ lại.

Hồng Diễm cho biết, chị may mắn khi gặp được bạn diễn ăn ý là diễn viên Hồng Đăng. Hầu hết những phim chị tham gia đều đóng cặp với Hồng Đăng. Hồng Diễm – Hồng Đăng hiện là cặp đôi được yêu thích của màn ảnh nhỏ. “Khi quay với Hồng Đăng, cảm xúc đến với tôi một cách rất tự nhiên. Đăng nhập vai dễ dàng và cảm xúc của bạn diễn giúp đẩy cảm xúc trong tôi”.

Diễn viên Hồng Đăng cũng từng chia sẻ, Hồng Diễm là một bạn diễn ăn ý. Khi đóng cặp với cô, anh luôn có được những cảm xúc tốt và diễn nhập vai. Vì quá nhập vai nên lần nào diễn xong với Hồng Diễm, anh cũng cảm thấy… mất sức.

Hỏi ông xã có ghen tuông khi chị đóng cặp với Hồng Đăng nhiều lần như vậy, Hồng Diễm cười chia sẻ: “Tôi và Đăng giờ coi nhau như bạn thân nên ông xã cũng tin tưởng. Nếu có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi thì đã xảy ra rồi và như thế thì chúng tôi không thể có sự kết hợp với nhau trong nhiều bộ phim như vậy”.

Hồng Diễm bày tỏ, chị vẫn mong chờ một vai diễn cá tính hơn: “Mong muốn là như vậy nhưng cũng phải đợi duyên có đến với mình hay không”./.

