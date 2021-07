Hoa khôi Trà My khoe vẻ đẹp dịu dàng trong bộ ảnh mới

Hoa khôi Trà My khiến khán giả trầm trồ trong bộ ảnh đón hoàng hôn bên biển của mình.

Kể từ khi chính thức chinh phục công chúng với ngôi vị Hoa khôi Ảnh Hà Nội năm 2019, Trà My luôn chăm chỉ làm mới mình với nhiều vai trò đa dạng. Mới đây, cô Hoa khôi xuất hiện trong bộ ảnh mới với vẻ đẹp ngọt ngào tựa nữ thần bên bờ biển.

Với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt như biết nói chính là điểm mạnh của Hoa khôi ảnh Trà My. Kể từ sau khi đăng quang, Trà My ngày càng trở nên xinh đẹp với nhiều phong cách thời trang từ gợi cảm, quyến rũ, đến dịu dàng . Bên cạnh đó, Trà My cũng được khen ngợi khi sở hữu gu thời trang tinh tế, thời thượng.

Mới đây, cô hoa khôi xinh đẹp tiếp tục khiến khán giả trầm trồ với bộ ảnh mới. Không quá lời khi cộng đồng mạng ưu ái gọi Trà My là người đẹp nhân ái. Cô chăm chỉ trong các hoạt động nghệ thuật và luôn tích cực duy trì các hoạt động thiện nguyện cộng đồng trong suốt nhiều năm qua.

Với nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thân ở cả vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn, Trà My sẽ luôn là “con cưng” trong lòng công chúng.

Theo VTV

Lượt xem: 4