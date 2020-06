Hoa hậu Đền Hùng Giáng My gần 50 tuổi vẫn đẹp đến ngỡ ngàng

Hoa hậu Giáng My, Á hậu Huyền My và Á hậu Hoàng My không hẹn mà gặp đã cùng nhau khoe sắc trong một sự kiện tại TP. HCM. Cả 3 đều gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thanh lịch khi bước ra từ chiếc Roll Royce sang trọng, trong trang phục màu trắng tinh khôi.