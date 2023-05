Hé lộ cảnh quay ám ảnh nhất Lật Mặt 6, khán giả “bị lừa” ngoạn mục

Nam diễn viên Trung Dũng đảm nhận vai “anh cả” có số má nhất trong phim hé lộ sự thật.

Những diễn viên từ chính đến phụ trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đều hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn, đong đầy cảm xúc. Trong số đó phải kể đến vai diễn “anh cả” Khanh do nam diễn viên Trung Dũng hóa thân.

Khanh là một người có tiếng nói trong nhóm 6 người bạn thân chơi với nhau từ thời còn cùng làm nghề chiếu truyền thống. Đây là một nhân vật có màu sắc phản diện vì tính cách thực dụng, luôn coi trọng đồng tiền, đặt vật chất lên trên hết. Là anh cả trong nhóm, lại có sẵn “máu giang hồ”, Khanh dễ tạo xung đột với các thành viên khác.

Khanh (Trung Dũng) là anh cả trong nhóm 6 người, tính thực dụng và “máu lạnh”

Thậm chí trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận định Khanh là người gây nên mọi rắc rối bởi ngay từ đầu, anh chính là người ép An uống đủ 6 chén rượu mới cho phép An đi. Ngay sau đó, vì say rượu nên An đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Nhân vật Khanh khiến nhiều người cảm thấy vừa đáng ghét vừa sợ hãi bởi những hành động khó lường trước.

Cảnh Khanh nhai ly thủy tinh trong căn phòng chỉ có 3 người sau hàng loạt biến cố khiến khán giả thấy ớn lạnh

Đặc biệt, phân cảnh Khanh nhai thủy tinh khiến khán giả cảm thấy sởn da gà. Hé lộ về hậu trường cảnh quay này, diễn viên Trung Dũng chia sẻ với chúng tôi: “Người ta hay nói vui rằng ‘Cinema (Điện ảnh) là vua bịp bợm’ bởi trên thế giới, nhiều cảnh quay đâu có thật đâu, chủ yếu dùng kỹ xảo. Cảnh quay lên phim có thật hay không cũng một phần nhờ kỹ xảo. Nếu người ở trong nghề sẽ hiểu nhân vật của tôi không cắn một cái ly thủy tinh thật nhưng lên phim sẽ thành một cái ly. Để làm nên cái ly đó, người ta dùng chất liệu bằng một loại đường. Trên thế giới họ cũng sử dụng cách này. Những cái bình, ly, họ hay làm bằng đường tinh luyện. Những cái bình khi người ta đập vào đầu đối phương thực ra không phải bằng sứ cứng mà là sứ mềm, giống như thạch cao vậy đó nhưng chỉ là một lớp rất mỏng. Khi đập, cộng với hiệu ứng âm thanh và kỹ xảo hình ảnh khiến các mảnh vỡ bung ra, người xem sẽ thấy rất khủng khiếp”.

Đây có thể coi là một trong những cảnh “đinh” về nhân vật Khanh trong phim. Đạo diễn Lý Hải cũng đã bật mí về clip hậu trường làm nên ly thủy tinh đặc biệt này.

Để chuẩn bị cho cảnh Khanh nhai ly thủy tinh, phó đạo diễn kiêm đạo diễn hành động Toni Dương Bảo Anh tiết lộ: “Trước đó ê-kíp đã thử qua rất nhiều chất liệu, nhựa thông, keo rồi chất làm móng. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn đường. Nhưng đường không phải chỉ nấu lên rồi bỏ vô khuôn là ra chiếc ly được, phải nghiên cứu thời gian, nhiệt độ bao nhiêu, tỷ lệ nước và đường ra sao để không tạo bọt”.

Chiếc ly được làm bằng chất liệu đường ngọt

Đạo diễn Lý Hải cũng hé lộ thêm về việc đoàn phim đã rất kỹ lưỡng chuẩn bị: “Để quay được cảnh này thì quá trình chuẩn bị rất lâu. Ê-kíp phải liên hệ với tất cả những nơi làm ly giả. Bởi lẽ, bên nước ngoài làm khá nhiều rồi nhưng Việt Nam thì chưa. Ban đầu, mình làm ly bằng chất làm móng. Khi nhai cũng nghe tiếng rốp rốp nhưng lại sợ hóa chất vào miệng không tốt. Sau đó ê-kíp chuyển qua làm bằng nhựa thông nhưng màu ly lại quá đục. Cuối cùng, mọi người quyết định chọn đường nhưng phải làm tới làm lui đến 20 lần mới xong. Bởi nếu ly dày quá thì diễn viên cắn sẽ gãy răng, mỏng lại không giống thật. Đến gần sát ngày quay thì mọi thứ mới xong xuôi”.

Trung Dũng được hóa trang kỹ lưỡng trong cảnh quay nhai thủy tinh

“Quá trình bảo quản cũng rất khó khăn. Đoàn phim quay ở Định Yên (Đồng Tháp) còn đúc khuôn chiếc ly lại ở TP. HCM. Ê-kíp phải tính toán độ lạnh ra sao để đường không chảy ra hay dính tay khi tới được địa điểm quay. Ly phải giữ được đúng độ giòn để diễn viên cắn nghe tiếng rốp rốp. Nếu không, đường dính răng sẽ không quay được. Sự bảo quản kết hợp với yếu tố diễn xuất, diễn viên rất là quan trọng. May mắn cuối cùng thì mình cũng có một cảnh quay ăn ý”, Lý Hải chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về cảnh quay tâm đắc nhất ở phần 6 của Lật mặt, Trung Dũng hé lộ: “Tôi nghĩ cảnh quay ở nhà trọ là phân đoạn “đinh” nhất của tôi. Đó là một trường đoạn nối liền khi từ trên xe xuống, ăn nhậu rồi xảy ra chuyện, tới cảnh nhân vật của tôi bị đụng xe cái rầm”.

Anh cũng cho biết thêm trên phim trường không bị thương tích gì sau những cảnh hành động, đụng xe. Ngay cả cảnh nhân vật Khanh bóp cổ nhân vật Hải gà (Lý Hải) trong phần đầu phim, cả hai diễn viên đều có thủ thuật để không gây tổn hại đối phương.

Cảnh Khanh (Trung Dũng) bóp cổ Hải gà (Lý Hải)

Gần 30 năm diễn xuất, Trung Dũng được nhận xét là một diễn viên biến hóa đa dạng trong các dạng vai, khi thì lấy nước mắt khán giả, lúc lại làm người xem ghét cay ghét đắng. Ở tuổi 50, anh luôn chắt lọc tư liệu diễn xuất từ chính cuộc sống với những điều bản thân quan sát từ đời thực. Anh ghi nhớ những cách nói chuyện, những hành động của nhiều tầng lớp người trong xã hội.

Khi được hỏi “Ở độ tuổi nào anh thấy sự nghiệp của mình chín muồi nhất?”, Trung Dũng thẳng thắn cho biết: “Thực ra khi tôi đóng phim ‘Gạo nếp gạo tẻ’, ngay từ đầu nhà sản xuất không có ý định mời tôi vào vai Kiệt. Tại gương mặt tôi không liên quan gì tới Kiệt hết. Kiệt là một người rất hiền, nhẫn nhịn. Có một diễn viên khác đã đóng nhưng đóng xong, nhà sản xuất thấy không thành công nên đã bỏ 4-5 tập và mời một ê-kíp khác. Lúc đó, tôi mới được mời. Khi nhận vai Kiệt, tôi xác định, một là mình sẽ nổi tiếng, hai là mình sẽ ‘lụi’. Bởi vai này gần như không có nhiều đất diễn. Nhưng ở chỗ không có đất diễn đó là một nghìn cảm xúc và cảm xúc này sẽ lấy nước mắt khán giả. Cũng may trong bộ phim này có “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Bởi các diễn viên ai cũng hợp vai hết. Thúy Ngân cũng vậy. Khán giả đều thấy cô ấy đóng vai Hân trong phim thành công hơn hết các vai diễn khác. Khi đóng phim này, tôi mới nhận ra mình đóng phim tình cảm còn hay hơn phim hành động nữa. Cảm xúc trong mình khủng khiếp lắm, mãnh liệt lắm”.

