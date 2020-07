Hậu ly hôn, Ahn Jae Hyun lần đầu xuất hiện với diện mạo mới

Kể từ khi đồng thuận ly hôn, đây là lần đầu tiên Ahn Jae Hyun lộ diện. Tuy nhiên, việc nhan sắc của nam diễn viên có phần tuột dốc khiến không ít khán giả lo lắng.

Phiên tòa hòa giải ly hôn đầu tiên giữa Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã diễn ra tại Tòa án Gia đình Seoul vào chiều ngày 15/7 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, cả hai diễn viên đều vắng mặt trong phiên tòa này và cử người đại diện đến thay. Theo đó, hai bên đều khẳng định sẽ đồng thuận ly hôn và không có tranh chấp gì thêm.

Kể từ đó đến nay, nam diễn viên Ahn Jae Hyun không hề có bất kì động tĩnh gì trên trang mạng xã hội, điều này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, hôm qua (ngày 28/7), nam diễn viên cuối cùng cũng đã lộ diện với mái tóc hoàn toàn mới của mình.

Hình ảnh Ahn Jae Hyun đăng tải trên trang mạng cá nhân của mình. (Ảnh: Allkpop)

Trên trang mạng cá nhân, ngôi sao My Love From the Star đã đăng tải hình ảnh cá nhân của mình lần đầu tiên sau khi vụ ly hôn ồn ào kết thúc. Theo đó, anh xuất hiện với mái tóc vàng và đeo khẩu trang giữa mùa dịch COVID-19. Mặc dù không lộ mặt nhưng những người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Ahn Jae Hyun đã sụt ký khá nhiều. Nhiều người cho rằng, vụ ly hôn đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của anh dẫn đến tình trạng sức khỏe suy giảm như hiện nay.

Trước đó, vợ cũ của anh – Goo Hye Sun – cũng đã đăng tải hình ảnh rạng rỡ hậu ly hôn. “Nàng Cỏ” đăng 2 tấm hình xinh đẹp của mình với nụ cười vô cùng rạng rỡ, khác hẳn những sự căng thẳng khi cả hai đấu tố trong gần 1 năm qua. Kèm theo hình ảnh tươi tắn của mình, Goo Hye Sun cũng đăng them dòng trạng thái: “Cuộc đời lại ngập tràn sức sống”. Tuy nhiên, hành động này của nữ diễn viên nhận được không ít chỉ trích từ khán giả khi cho rằng cô vẫn cố mỉa mai chồng cũ.

Goo Hye Sun từng đăng tải hình ảnh với nụ cười rạng rỡ hậu ly hôn.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun bén duyên sau khi đóng cặp trong bộ phim Blood vào năm 2015. Chỉ 1 năm sau đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun luôn được coi là một trong những cặp đôi “vàng” của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 8/2019, nữ diễn viên bất ngờ công bố cuộc hôn nhân đã rạn nứt và lên tiếng cáo buộc chồng trẻ của mình. Một tháng sau đó, Ahn Jae Hyun chính thức đệ đơn ly hôn.

Theo VTV

Lượt xem: 2