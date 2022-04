Grammy 2022: Silk Sonic thắng giải Song of the Year

Lễ trao giải Grammy đã bị đẩy lùi từ tháng 1 đến tháng 4 do lo ngại về an toàn của COVID-19, nhưng đêm lớn nhất của âm nhạc cuối cùng cũng đã diễn ra.

Silk Sonic đã chiến thắng một trong những hạng mục lớn nhất của Grammy – Song of the Year.

Kanye West trở thành nghệ sĩ hip-hop thành công nhất tại Grammy

Trong các lễ trao giải trước lễ trao giải năm nay, Kanye West đã đạt kỷ lục 24 lần giành giải Grammy, là nghệ sĩ hip-hop thành công nhất trong lịch sử giải thưởng. Anh ấy đã giành được giải Trình diễn Rap có giai điệu hay nhất và Bài hát Rap xuất sắc nhất, và album Donda năm 2021 của anh ấy đã lọt vào danh sách rút gọn cho Album xuất sắc nhất.

Năm nay Batiste, một nghệ sĩ đa thể loại, đã đến Grammy với 11 đề cử, bao gồm Video âm nhạc hay nhất cho “Freedom”, một ca khúc mang màu sắc rực rỡ dành cho New Orleans.

“Tôi rất biết ơn những món quà mà Chúa đã ban cho tôi và khả năng chia sẻ điều đó vì tình yêu của nhân loại” – Batiste nói trên sân khấu khi nhận giải.

Jon Batiste nhận giải Grammy cho Video âm nhạc hay nhất cho Freedom, tại Lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 64 ở Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ ngày 3 tháng 4 năm 2022. (Ảnh: REUTERS / Mario Anzuoni)

5:50: Những giải thưởng đầu tiên của Grammy đã được trao. “Drivers License” của Olivia Rodrigo đã chiến thắng giải Màn trình diễn nhạc Pop xuất sắc. Màn trình diễn Rock xuất sắc được trao cho nhóm Foo Fighters với ca khúc “Making a Fire”.

Foo Fighters cũng giành luôn chiến thắng tại hạng mục Album Rock hay nhất với “Medicine at Midnight”. Tuy nhiên, nhóm đã không có mặt tại Lễ trao giải Grammy để nhận những chiến thắng này.

Bài hát Rock hay nhất thuộc về “Waiting on a War” với Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett and Pat Smear. Ca khúc này được viết bởi Foo Fighters.

Trong khi đó, ở hạng mục Album hát truyền thống xuất sắc, máy hát vàng đã được trao cho “Love For Sale” của Tony Bennett và Lady Gaga.

Lady Gaga với thần tượng Tony Bennett. (Ảnh: KELSEY BENNETT)

5:45: Bản ghi âm điện tử/khiêu vũ hay nhất gọi tên “Alive” của Rüfüs Du Sol. Album nhạc dance / điện tử hay nhất thuộc về “Subconsciously” của Black Coffee.

Album nhạc cụ đương đại hay nhất dành cho “Tree Falls” của Taylor Eigsti.

Màn trình diễn nhạc Metal xuất sắc được trao cho “The Alien” của Dream Theater.

5:30: Album Alternative hay nhất thuộc về “Daddy’s Home” của St. Vincent.

Màn trình diễn R&B xuất sắc đã được trao cho “Leave the Door Open” – Silk Sonic, “Pick Up Your Feelings” – Jazmine Sullivan

Màn trình diễn R&B truyền thống xuất sắc: “Fight for You” của H.E.R.

Bài hát Pop hay nhất thuộc về “Leave the Door Open” của Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II và Bruno Mars.

Màn trình diễn Melodic Rap xuất sắc: “Hurricane” của Kanye West featuring the Weeknd và Lil Baby. Ca khúc nhạc Rap hay nhất thuộc về “Jail” của Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Kanye West và Mark Williams với sáng tác của Kanye West featuring Jay-Z.

Trong khi đó, Album Rap hay nhất được trao cho “Call Me If You Get Lost” của Tyler, the Creator.

Olivia Rodrigo trong thiế kế của Vivienne Westwood, Doja Cat chọn Atelier Versace và Lily Aldridge là trang phục đến từ Nensi Dojaka. (Ảnh: AP)

Gợi cảm đã trở thành nhịp đập mạnh mẽ trên thảm đỏ Grammys lần thứ 64 với việc các nghệ sĩ chọn trang phục tinh tế như cú tát Oscars của Will Smith.

Olivia Rodrigo tạo nên tông màu của sự tinh tế ướt át trong một chiếc váy đen vừa vặn của nhà mốt nước Anh Vivienne Westwood. Găng tay opera Morticia Addams và một chiếc l’oeil màu tím của nữ giới, được thêm vào phong cách trưởng thành của Rodrigo – bước nhảy vọt đầy tham vọng mới nhất của ca sĩ trong việc rời khỏi quá khứ công chúa Disney của cô.

Billie Eilish trong trang phục của Rick Owens, St Vincent với Gucci và Elle King là Christian Siriano. (Ảnh: AP)

5:00: Billie Eilish tiếp tục cam kết của cô ấy với màu đen và khối lượng trong một chiếc áo khoác kén của Rick Owens với kính râm kiểu thập niên 90 hẹp. Nữ ca sĩ Happier Than Ever rõ ràng vẫn không hề nao núng sau khi chiếc váy Valentino Oscars màu đen sang trọng của cô bị các nhà phê bình ngồi ghế bành công kích.

Và trước khi tên những người chiến thắng được công bố, chúng ta sẽ điểm lại mọi thứ bạn cần biết về Lễ trao giải Grammy lần thứ 64, từ cách xem trực tiếp lễ trao giải đến ai sẽ tổ chức và biểu diễn.

Xem ở đâu, như thế nào và khi nào?

Lễ trao giải Grammy 2022 sẽ được phát sóng trực tiếp từ MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas vào Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 (theo giờ địa phương). Buổi lễ sẽ được phát sóng trực tiếp trên CBS và người đăng ký truyền hình cáp có thể xem phát trực tiếp miễn phí trên ứng dụng CBS.

Đối với những người không có cáp, Grammy sẽ phát trực tuyến trên Paramount + – công ty phát trực tuyến chính thức của Grammy. Bạn cũng có thể xem buổi phát trực tiếp thông qua các đăng ký Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV và FuboTV, nhiều trong số đó cung cấp bản dùng thử miễn phí.

Ai dẫn chương trình?

Người dẫn chương trình Daily Show, Trevor Noah, đang tổ chức giải Grammy 2022, trở lại với hợp đồng biểu diễn năm thứ hai liên tiếp. Ông chủ trì buổi lễ năm 2021 khi chương trình được tổ chức chủ yếu ở ngoài trời và những người tham dự phải đeo khẩu trang.

Noah nói với CBS Mornings of the 2021 Grammy: “Tôi thật may mắn khi trở thành một phần của nó. Và tôi đoán chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, hãy tưởng tượng nếu chúng tôi có mọi người ở đó, chúng tôi sẽ có nhiều niềm vui hơn thế nào, và vì vậy năm nay, Grammy sẽ trở lại”.

Harvey Mason Jr., Giám đốc điều hành của Học viện ghi âm, nói thêm: “Trevor thật tuyệt vời khi là người dẫn chương trình cho Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 với những lời khen ngợi từ cộng đồng âm nhạc, người hâm mộ âm nhạc và các nhà phê bình. Chúng tôi rất vui mừng chào đón Trevor trở lại sân khấu Grammy và cảm thấy may mắn khi một lần nữa được anh ấy dẫn chương trình mà chúng tôi tin rằng sẽ là một buổi tối khó quên”.

Những ngôi sao nào trao giải?

Những người trao giải Grammy 2022 đến từ mọi thể loại âm nhạc và bao gồm cả các diễn viên. Người xem sẽ thấy Kelsea Ballerini, Lenny Kravitz, Avril Lavigne, Jared Leto, Dua Lipa, Ludacris, Anthony Mackie, Megan Thee Stallion, Joni Mitchell, Billy Porter, Bonnie Raitt, Michaela Jaé Rodriguez, Keith Urban và Questlove lên sân khấu xướng tên người chiến thắng và trao các giải thưởng.

Ai sẽ biểu diễn?

Những nghệ sĩ biểu diễn tại Grammy 2022 là một danh sách toàn sao, bao gồm Billie Eilish, BTS, Lady Gaga, Lil Nas X cùng Jack Harlow, Olivia Rodrigo, Justin Bieber (người nhận được tám đề cử), Bruno Mars và Anderson.Paak’s Silk Sonic. Trong khi Doja Cat cũng nhận được tám đề cử và Taylor Swift được đề cử cho Album của năm, họ sẽ không tham gia. Cũng không phải Kanye West, người cũng được đề cử Album của năm. Hành vi gần đây trên mạng xã hội của anh đã khiến chương trình trao giải phải hủy bỏ buổi biểu diễn theo kế hoạch của Kanye West.

Jon Batiste, nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất năm nay, sẽ biểu diễn. H.E.R., John Legend, Brandi Carlile, Brothers Osborne, Carrie Underwood, Chris Stapleton, Curtis Stewart, J Balvin cùng với Maria Becerra và Nas đều biểu diễn. Maverick City Music, Aymée Nuviola, và Billy Strings sẽ xuất hiện trong các buổi biểu diễn đặc biệt. Và Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Rachel Zegler, cùng Ben Platt sẽ thực hiện một lễ tưởng nhớ đặc biệt tới Stephen Sondheim quá cố.

Một buổi lễ tưởng nhớ tay trống Taylor Hawkins của Foo Fighters – người đã qua đời vào ngày 25 tháng 3 – cũng sẽ diễn ra trong buổi lễ, mặc dù không rõ đó có phải là một màn tưởng nhớ âm nhạc hay không.

Ai được đề cử?

Theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái: Jon Batiste, Billie Eilish, Doja Cat và Justin Bieber nằm trong số những đề cử hàng đầu cho Lễ trao giải Grammy 2022. (Ảnh: SkyNews)

Danh sách đề cử giải Grammy 2022 được xếp chồng lên nhau với cả những cựu binh và người mới trong làng âm nhạc. Được đề cử ở nhiều hạng mục nhất là Batiste, người có album We Are đã giành được những giải thưởng cao nhất. Dưới đây là những người được đề cử trong các hạng mục lớn nhất của đêm nay.

Bản thu âm của năm

ABBA – I Still Have Faith In You

Jon Batiste – Freedom

Tony Bennett, Lady Gaga – I Get A Kick Out Of You

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches

Brandi Carlile – Right on Time

Doja Cat, SZA – Kiss Me More

Billie Eilish – Happier Than Ever

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Olivia Rodrigo – Drivers License

Silk Sonic – Leave The Door Open

Album của năm

We Are – Jon Batiste

Tony Bennett and Lady Gaga – Love For Sale

Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat – Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish – Happier Than Ever

H.E.R. – Back Of My Mind

Lil Nas X – Montero

Olivia Rodrigo – Sour

Taylor Swift – Evermore

Kanye West – Donda

Bài hát của năm

Ed Sheeran – Bad Habits

Alicia Keys, Brandi Carlile – A Beautiful Noise

Olivia Rodrigo – Drivers License

H.E.R. – Fight For You

Billie Eilish – Happier Than Ever

Doja Cat, SZA – Kiss Me More

Silk Sonic – Leave The Door Open

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches

Brandi Carlile – Right On Time

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Màn trình diễn Pop solo xuất sắc nhất

Justin Bieber – Anyone

Brandi Carlile – Right On Time

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ariana Grande – Positions

Olivia Rodrigo – Drivers License

Màn trình diễn nhóm nhạc/ song ca Pop xuất sắc nhất

Tony Bennett, Lady Gaga – I Get A Kick Out of You

Justin Bieber, Benny Blanco – Lonely

BTS – Butter

Coldplay – Higher Power

Doja Cat, SZA – Kiss Me More

Album nhạc pop xuất sắc nhất

Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat – Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ariana Grande – Positions

Olivia Rodrigo – Sour

Theo VTV

Lượt xem: 3