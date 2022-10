Gong Hyo Jin tổ chức đám cưới ở Mỹ

Nữ diễn viên phim Khi hoa trà nở sẽ không tổ chức đám cưới ở Hàn Quốc. Cô cùng chồng sẽ có một hôn lễ riêng tư tại Mỹ.

Công ty quản lý của Gong Hyo Jin đã cho biết đám cưới nữ diễn viên tổ chức vào ngày 11/10 (giờ địa phương) tại New York, Mỹ. Lễ cưới được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình hai bên và bạn bè thân thiết tham dự. Có nguồn tin cho biết, hai người bạn thân của Gong Hyo Jin là Jung Ryeo Won và Uhm Ji Won sẽ đến dự đám cưới.

Gong Hyo Jin và Kevin Oh bắt đầu công khai hẹn hò từ tháng 4/2022. Tin đồn nữ diễn viên kết hôn xuất hiện kể từ khi cô bắt được bó hoa cưới trong hôn lễ của Son Ye Jin và Hyun Bin hồi tháng 3. Đến tháng 8, Gong Hyo Jin đã công bố kế hoạch kết hôn.

Theo Nate, Gong Hyo Jin sẽ về Hàn Quốc sau lễ cưới. Cô cũng tạm ngừng toàn bộ lịch trình quay phim để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Nguyên nhân đám cưới không diễn ra ở Hàn Quốc vì gia đình và người thân của chú rể Kevin đều đang sống ở Mỹ.

Sinh năm 1980, Gong Hyo Jin là nữ diễn viên được yêu thích tại Hàn Quốc với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Pasta, The Greatest Love, Master’s Sun, It’s Okay, That’s Love…. Trong khi đó, Kevin Oh sinh năm 1990, được chú ý sau khi chiến thắng chương trình của Mnet Superstar K7.

Theo VTV

